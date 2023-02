O renomado escritor japonês Haruki Murakami publicará seu primeiro romance em seis anos em abril, anunciou a editora Shinchosha nesta quarta-feira, 1º (noite de terça em Brasília).

Poucos detalhes foram divulgados sobre a nova obra, a primeira de Murakami desde O Assassinato do Comendador, publicada em fevereiro de 2017.

Em uma breve declaração em japonês, a Shinchosha disse que o novo romance será publicado em 13 de abril, sem revelar seu título ou detalhes da trama. O livro será inicialmente publicado em japonês.

Uma fonte na editora disse à AFP que não poderia confirmar quando as traduções da obra serão publicadas ou quando seu título será anunciado.

Murakami é um autor de grande reconhecimento internacional que foi apontado como candidato ao Prêmio Nobel de Literatura.

O escritor de 74 anos tem um culto de fãs por seu trabalho surreal salpicado de referências à cultura popular e traduzido para cerca de 50 idiomas.

No “mundo de Murakami”, sapos gigantes desafiam os homens em uma batalha e cavalas caem do céu.

Uma biblioteca de seus romances, álbuns de recortes e discos de vinil foi inaugurada em 2021 na Universidade Waseda, em Tóquio, com direito a uma réplica do espaço de trabalho minimalista do autor, um café e um estúdio de rádio.

Para o lançamento de O Assassinato do Comendador, as livrarias de Tóquio ficaram abertas até madrugada para que os fãs pudessem comprar o livro imediatamente.

Os detalhes do enredo desse romance foram mantidos em segredo para respeitar o desejo de Murakami de que “os leitores o descobrissem sem saber nada de antemão”, disse a Shinchosha na época.