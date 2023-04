Guilherme Pupo

O projeto “Alto da Glória: fragmentos de uma história” surgiu da curiosidade da pesquisadora Amélia Siegel Corrêa sobre o Palacete Leão Júnior, edifício em estilo eclético, do início do século XX. Nesta quarta-feira (19), às 19 horas, o livro e o documentário homônimo serão lançados justamente no prédio que inspirou a pesquisa histórica: a sede do Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, que é mantido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul.

O livro, desenvolvido em parceria com a historiadora Solange Rocha, foi prefaciado pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, a publicação integra as edições do Boletim da Casa Romário Martins, publicado pela Fundação Cultural de Curitiba.

No evento, com entrada franca, será exibido o documentário e haverá bate-papo da autora com o jornalista e professor da UFPR, José Carlos Fernandes, e com diretor de Patrimônio Cultural da Fundação Cultural de Curitiba, Marcelo Sutil. Na sequência, ocorre sessão de autógrafos com a autora.

FONTES – Fontes documentais inéditas, arquivos históricos, jornais, documentos, mapas, livros, imagens, fotografias e entrevistas com descendentes dos moradores e antigos funcionários da casa foram materiais usados na reconstrução dessa memória que conta também parte da história de Curitiba. “A história do Alto da Glória se confunde com a história da modernização de Curitiba, viabilizada em grande parte pela expansão da produção e exportação de erva-mate, que, por sua vez, se configurou a partir de algumas famílias tradicionais do Paraná, responsáveis por investir na cultura e no desenvolvimento da cidade”, ressalta Amélia.

Foi a partir dessa pesquisa que o roteiro do documentário, com duração de 13 minutos, foi elaborado. O filme com narrativa poética está disponível gratuitamente no Canal do Youtube da Fundação Cultural de Curitiba e poderá também ser acessado pelo QRCode aplicado no livro.

O Boletim “Alto da Glória – fragmentos de uma história” é um projeto realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura da Fundação Cultural de Curitiba. A publicação impressa será distribuída gratuitamente no lançamento. Em breve a versão online estará disponível para download gratuito.

AUTORA – Amélia Siegel Corrêa é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Autora de diversos artigos e capítulos de livro, publicou ‘Alfredo Andersen: retratos e paisagens de um norueguês caboclo’ (Alameda Editorial, 2014). Atua como curadora e pesquisadora nas áreas de patrimônio cultural, história das exposições, museus, mulheres artistas e História do Paraná. Professora da Pós-Graduação em História da Arte e Curadoria da PUC-PR, é diretora artística da Alhures Galeria.

ESPAÇO CULTURAL BRDE – Inaugurado em junho de 2005, o Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, de Curitiba, é mantido e coordenado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O espaço oferece uma programação gratuita, realiza exposições e atividades relacionadas ao patrimônio cultural, história, arquitetura e arte contemporânea. Sua programação contempla um programa de exposições temporárias de artistas nacionais e em parceria com outras instituições culturais.

SERVIÇO:

Lançamento livro e documentário “Alto da Glória: fragmentos de uma história”

Data: quarta-feira (19 de abril) de 2023 (quarta-feira)

Horário: 19 horas

Local: Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões

Av. João Gualberto, 570 / Alto da Glória – Curitiba

Inscrições gratuitas pela Plataforma.