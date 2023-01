(Fernando Matsu)

O Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, mantido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), teve comemoração dupla em 2022. Além da sua sede, o Palacete Leão Júnior, em Curitiba, completar 120 anos, o local celebrou a marca de 4 mil visitantes, alcançada com a retomada das atividades após a pandemia.

Ao longo de 2022, uma programação diversificada movimentou o local. Foram exposições de artes visuais, eventos sobre economia criativa e educação patrimonial, lançamentos de livros e parcerias institucionais. O espaço também executou obras de conservação da fachada, que serão finalizadas em 2023, tendo recebido muitas visitas técnicas sobre restauração.

Nos últimos anos, a proposta institucional do Espaço Cultural BRDE tem sido dar mais visibilidade às ações de preservação do patrimônio cultural, em atividades relacionadas à arquitetura da edificação, à importância cultural do cultivo da erva-mate, artes e cultura do Paraná.

“A atuação do Espaço Cultural, ao resguardar parte significativa da história da economia paranaense, reforça o novo posicionamento do BRDE, que tem a sustentabilidade ambiental e social como estratégias de desenvolvimento e procura estabelecer um diálogo permanente com a sociedade, inclusive por meio do fomento e abertura de espaço à cultura”, afirmou o diretor-presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.

EXPOSIÇÕES – O calendário expositivo de 2022 foi iniciado com a mostra “Exploring Emotions”, do artista português Eduardo Bragança, seguida das exposições “Desenho”, do arquiteto e urbanista Fernando Canalli, e “Pares” do artista Eduardo Custódio.

“Essas propostas são três das 11 contempladas pelo Edital Artes Visuais – BRDE, um chamamento aberto que selecionou, por meio de uma comissão julgadora, projetos que passam a integrar o calendário oficial de exposições do Palacete dos Leões”, explicou a coordenadora do espaço, Rafaela Tasca.

A última exposição de 2022 foi a “II Mostra Visões da Arte”, com obras de 22 artistas vinculados à Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná (APAP/PR) e à Academia de Cultura de Curitiba (ACCUR), que fica em cartaz até 06 de janeiro de 2023. Integram a mostra uma variedade de pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e fotografias selecionados por uma comissão julgadora, composta pelos artistas Emerson Persona e Suzana Lobo, e pela curadora Maria Cecilia Araújo de Noronha.

A mostra foi idealizada pela ACCUR e APAP/PR, e correalizada pelo BRDE em parceria com a Associação Comercial do Paraná (ACP).

RESTAURO – Desde a sua construção na primeira década do século XX, comandada pelo engenheiro Cândido de Abreu para ser a residência da Família Leão Jr., fundadores da Matte Leão, o Palacete Leão tornou-se símbolo do patrimônio ervateiro. A casa foi tombada em 2003 como Patrimônio Cultural do Paraná. Nesta gestão, passou por um processo de restauração.

“Como Espaço Cultural, o Palacete dos Leões ganhou como objetivo institucional do BRDE a missão de contribuir para a história da indústria e sua inovação no Paraná, e proporcionar visibilidade ao patrimônio cultural do nosso Estado, com atividades relacionadas à arquitetura e à erva-mate”, disse o superintendente da agência do BRDE em Curitiba, Paulo Cesar Starke Júnior.

A conservação das paredes externas começou em setembro e, desde então, as atividades culturais e o atendimento ao público foram redimensionados para maior segurança na visitação. Durante esse período ocorreram visitas técnicas como proposta curricular da disciplina de Restauro e Conservação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e da FAE-PR.

O atendimento aos turistas e pesquisadores estrangeiros também foi um dos destaques de 2022, especialmente a visita do professor e arquiteto francês Benjamin Mouton, referência mundial em restauração de monumentos históricos, acompanhado pela coordenadora da especialização em Patrimônio Cultural e Restauro da UTFPR, Giceli Mouton.

SUSTENTABILIDADE – A programação do ano ainda foi reforçada com reuniões estratégicas alinhadas à sustentabilidade e à economia da cultura, que tiveram como palco o Palacete Leão. Entre elas, a reunião do Comitê Gestor do Selo Curitiba Cidade Criativa do Design, da Unesco, e a reunião do Fórum Origens Paraná, promovido pelo Sebrae-PR com representantes das Indicações Geográficas do Estado.

O espaço também foi palco da cerimônia de premiação da segunda edição do Design for a Better World Award, prêmio nacional concedido pelo Centro Brasil Design para dar visibilidade a soluções de design com impacto positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as práticas ESG – sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa.

VISITAS GUIADAS – Além do aumento de interesse do público espontâneo em visitar a edificação, o ano de 2022 foi marcado pela ampliação das visitas mediadas e pelo retorno ao atendimento de grupos, escolas e universidades. Destacou-se o apoio a atividades promovidas pelas Secretaria Municipal de Educação, entre elas as atividades formativas de arte-educadores, e a 13ª Semana de Arte, Cultura e Literatura, que teve o palacete como um dos locais do evento.

Em junho, foi o local escolhido para ser retratado por 40 integrantes dos Urban Sketchers, comunidade de formada por ilustradores, artistas e arquitetos, entre outros, que ali realizaram uma atividade de desenho de observação por uma tarde.

Para celebrar o Dia Nacional do Patrimônio Cultural foi promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná– CAU/PR a palestra com o arquiteto Jefferson Navolar, responsável pelo restauro dos anos 80. A atividade, que ocorreu em agosto, abordou diversos aspectos da revitalização dos bens patrimoniais e foi direcionada a estudantes e demais interessados da comunidade.

LIVROS – Duas publicações marcaram o início da participação do BRDE no Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Prefeitura de Curitiba. “Para a concessão de patrocínio no âmbito do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura via renúncia fiscal, da Prefeitura Municipal de Curitiba, buscamos projetos alinhados aos ODS e que tenham conexão com as atividades do Espaço Cultural BRDE”, explicou a gerente de Planejamento do banco, Lisiane Maldaner Astarita de Limas.

Em junho, foi feito o lançamento do livro “Um lugar chamado COCACO”, do jornalista e professor José Carlos Fernandes, que promoveu uma mesa-redonda com a presença do crítico de arte Fernando Bini e do artista Fernando Velloso. E, em dezembro, foi a vez do livro “Sociabilidades Curitibanas”, da pesquisadora Camila Jansen, com uma palestra que utilizou recursos de acessibilidade com tradução simultânea em Libras.

ESTAGIÁRIOS – No âmbito institucional, o ano foi marcado pelo lançamento do programa Arte no Estágio, que contemplou visitas mediadas direcionadas aos estagiários e jovens aprendizes da agência do BRDE no Paraná. A equipe interna do banco e membros da comunidade também participaram do I Cine Palacete, com sessões comentadas do filme “O Preço da Paz”, pelo produtor Mauricio Appel, e do documentário “Alto da Glória – fragmentos de uma história”, com a pesquisadora e socióloga Amélia Siêgel Correa.

Outra iniciativa de parceria e apoio do BRDE, sediada no palacete, foi a “Semana Oficial de Luxemburgo”, promovida pelo Consulado Honorário de Luxemburgo no Paraná.

Serviço

Local: Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões

Av. João Gualberto, 570 – Alto da Glória – Curitiba

De segunda a sexta, das 13h às 18h

Entrada gratuita