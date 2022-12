Baquetinhá integrou em seu repertório manifestações paranaenses como a congada da Lapa (Miriane Figueira)

Dez anos é um marco para qualquer um. Para um coletivo de arte e cultura, com uma missão de valorização da cultura brasileira, então… ter um espetáculo que completa dez anos de estrada é algo que merece ser muito comemorado! É o que o Grupo Baquetá está fazendo, com o aniversário de uma década do espetáculo Baquetinhá, comemorado em 2022. E a festa será como os artistas do grupo mais gostam: compartilhada com o público!

