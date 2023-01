(Divulgação)

No próximo final de semana, será apresentado no Teatro Cena Hum, em Curitiba, o espetáculo musical “Quando eu soltar a minha voz”, inspirado na obra do cantor e compositor brasileiro Gonzaguinha, filho de Luiz Gonzaga e um dos principais nomes da MPB.

A peça mostra um grupo de pessoas que vive em uma comunidade humilde e passa por situações que refletem diversas realidades, abordando temas relacionados a preconceito, questões políticas e convivência humana. No total, em meio às cenas, são apresentadas dez canções de Gonzaguinha.

“Quando eu soltar a minha voz” é o resultado do workshop Maratona Musical, promovido anualmente, nas férias de verão, pela Cena Hum Academia Multiartes. Durante quinze dias, no decorrer do mês de janeiro, os participantes fizeram uma verdadeira imersão no mundo das artes cênicas, com aulas de teatro, música e dança.

A Cena Hum oferece cursos de teatro e dança para adultos, adolescentes e crianças, com ou sem nenhuma experiência na área de artes cênicas. As matrículas para o primeiro semestre de 2023 já estão abertas. Para quem quer se tornar um ator profissional, existe o Curso Técnico em Teatro, que tem duração de dois anos e ao final concede DRT aos participantes.

Serviço:

“Quando eu soltar a minha voz

Quando: 04 e 05 de fevereiro.

Horário: 19 horas.

Onde: Cena Hum Academia Multiartes (Rua. Senados Xavier da Silva, 166, São Francisco, Curitiba-PR).

Ingressos: R$ 10,00.