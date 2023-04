Foto: Guns Benke/Divulgação

A Casa Hoffmann recebe, nos dias 29 e 30 de abril, a nova criação da Nós em Traço: Monstruário. As sessões duplas acontecem às 15h e 17h, com entrada franca.

Monstruário é um espetáculo de dança interativo direcionado ao público infantil. Nesta obra, as crianças são convidadas a participar do nascimento de monstros imaginários criados a partir das emoções. Monstros da raiva, alegria, saudade, tristeza, impaciência, coragem e amor surgem na imaginação de cada espectador. Suas formas, características e adereços ganham vida no corpo dos artistas, que constroem uma dança monstruosa e divertida.

A peça tem o intuito de desenvolver uma noção de jogo e brincadeira ampliada ao campo da arte, permitindo um contato mais próximo, intenso e dinâmico com o público participante. A proposta é uma divertida experiência de troca, onde o olhar, o ritmo e o movimento estão presentes e as crianças são protagonistas da cena.

A obra é uma experiência que considera a criança como agente da criação e isso faz com que o Coletivo Nós em Traço esteja aberto a lidar com as mais incríveis variantes que surgem a cada apresentação. A imprevisível relação das crianças com os acontecimentos da cena coloca os artistas num lugar de constante atualização das intenções e significantes sensíveis deste trabalho e assim se aproxima de questões importantes que tocam a arte e a infância hoje.

A criação e atuação são de Edi Marques, Juliane Engelhardt, Maíra Lour e Patrícia Machado. A direção é de Maíra Lour.

A estreia da peça aconteceu dentro da Mostra Cena Criança do SESI – Fringe – Festival de Curitiba. Além das apresentações da Casa Hoffmann, o coletivo realiza apresentações para públicos direcionados durante o mês de abril. Em maio, o projeto oferece oficinas de contrapartida social realizadas em parceria com o projeto Dorcas.

Este projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio de incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba com incentivo do Grupo Positivo. Captação: Sauí – parcerias: SMELJ e Casa Hoffmann.

SOBRE NÓS EM TRAÇO

O Coletivo Nós em Traço foi criado em 2018 pelas artistas educadoras Alessandra Lange, Ana Paula Luz, Juliane Engelhardt e Patrícia Machado. É a materialização do desejo de 4 quatro mulheres/mães/artistas que acreditam na arte e no seu potencial de modificar, sensibilizar e possibilitar diferentes formas de entender o mundo. O Coletivo trabalha com as linguagens da dança e das artes visuais propondo interações pedagógicas em arte e educação.

FICHA TÉCNICA

Criação e atuação: Edi Marques, Juliane Engelhardt, Maíra Lour, Patrícia Machado

Direção: Maíra Lour

Coreografia: Patrícia Machado

Figurino: Juliane Engelhardt

Cenário e adereços: Katia Horn

Trilha sonora e sonoplastia: Vina Lacerda e Edi Marques

Coordenação de Produção: Alessandra Lange

Assistente de produção: Cândida Monte

Coordenação de contrapartida e mídia social: Ana Paula Luz

Projeto Gráfico: Bruno Souto

Foto e vídeo: Gus Benke

Assessoria de Imprensa: Fernando de Proença

SERVIÇO

Monstruário

dias 29 e 30 de abril de 2023

sessões duplas às 15h e 17h

Local: Casa Hoffmann

(R. Dr. Claudino dos Santos, 58 – São Francisco, Curitiba)

ENTRADA FRANCA

(retire seu ingresso 1h antes da sessão)

Mais informações: @nosemtraco