Os espaços da Fundação Cultural de Curitiba estão com uma programação variada neste fim de semana. O destaque é o espetáculo Ilíadas em Libras, em cartaz no Teatro Novelas Curitibanas.

Nesta peça, a Cia Iliadahomero, em parceria com a Fluindo Libras, apresenta o primeiro canto do épico greco A Ilíada, do poeta Homero, traduzido de forma inédita para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Com direção de Octavio Camargo (ouvinte) e Rafaela Hoebel (surda), o espetáculo conta com o ator Jonatas Medeiros (ouvinte), que atua em uma performance ao mesmo tempo em que interpreta em Libras o poema épico, narrado por Fernando Marés. A peça terá sessões de sexta-feira a domingo (21 a 23/4), sempre às 20h, com entrada gratuita.

Exposições

A exposição Imersão, de Daniel Dach, no Museu Municipal de Arte – MuMA, também foi concebida com foco na inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Com duas videoinstalações, o projeto tem coautoria de pessoas surdas e cegas, além de contar com o apoio do Instituto Paranaense de Cegos (IPC).

No MuMA, é novidade a mostra Belas 75 – Caminhos da Arte Paranaense, que celebra os 75 anos da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, apresentando uma seleção de obras do acervo da instituição.

Cinema no Teatro da Vila

Outro destaque do fim de semana são as sessões de cinema no Teatro da Vila. Os filmes deste domingo (23/4) serão a animação Gato de Botas 2: O Último Pedido, às 15h, que acompanha o herói felino tentando salvar a última de suas nove vidas; e o terror M3GAN, às 17h30, em que uma boneca medonha e realista começa a ganhar vida própria.

Agenda cultural de sexta-feira a domingo

Teatro

Ilíada de Homero – Canto I em Libras

Sexta-feira a domingo (21 a 23) – 20h

Local: Teatro Novelas Curitibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis com retirada do ingresso a partir das 19h.

No Armário não cabe ninguém

Domingo (23) – 11h

Local: Teatro do Piá (Palacete Wolf, Praça Garibaldi, 07 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis (ingressos distribuídos a partir das 10h)

Cinema

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Domingo (23) – 15h

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Classificação: Livre

Grátis

M3GAN

Domingo (23) – 17h30

Local: Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Classificação: 14 anos

Grátis

Artes Visuais

Curitiba, Capital do Paranismo

Sexta-feira a domingo (21 a 23) – Das 9h às 15h

Local: Memorial de Curitiba (R. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

Gratuito

João Turin – Exposição permanente

Sexta-feira a domingo (21 a 23) – Das 10h às 18h

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço, Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Classificação: Livre

Grátis

Imersão – Daniel Dach

Sexta-feira a domingo (21 a 23) – Das 10h às 19h

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Belas75 – Caminhos da arte paranaense

Sexta-feira a domingo (21 a 23) – Das 10h às 19h

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Amazônia – Désirée Sessegolo

Sexta-feira a domingo (21 a 23) – Das 10h às 19h

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3.034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Pintura em falta

Sexta-feira a domingo (21 a 23) – Das 10h às 19h

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3034 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Histórias e Retratos da Feira do Largo da Ordem

Sexta-feira a domingo (21 a 23) – Das 12h às 18h

Local: Museu da Fotografia Cidade de Curitiba (Solar do Barão, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Classificação: Livre

Grátis

Literatura

Sopro de Criança – Haicais

Lançamento do Livro do Escritor Alvaro Mariel Posselt

Dia 23 (domingo) – 10h às 14h

Local: Feira do Poeta (Largo da Ordem, Rua coronel Enéas, 30 – São Francisco)

Classificação: Livre

Grátis

Música

Becos, a música autorial do grupo Rosa Armorial

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/nº)

Sábado (22), às 20h

Ingressos: R$ 15 e R$ 7,50 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla

Dia Mundial do Choro com Choro e Seresta em homenagem a Waldir Azevedo

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/nº)

Domingo (23), às 19h

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla