Teatro La Plaza

Em 31 anos, Hamlet, do grupo Teatro La Plaza, é uma das peças mais surpreendentes de abertura do Festival de Curitiba. O espetáculo será estrelado pelo grupo peruano no dia 28 de março, às 20h30, no Teatro Guaíra. A peça entra para a história por ter, pela primeira vez, um elenco composto apenas por atores e atrizes com síndrome de Down numa montagem principal.

A Mostra Lucia Camargo é a principal montagem do Festival, é nela que a peça será estrelada. Sobre os atores, são oito artistas adolescentes e adultos neurodiversos que fazem parte do coletivo baseado em Lima, no Peru. Dirigida por Chela de Ferrari, a montagem se baseia no texto clássico de William Shakespeare para recriar uma versão livre e original.

O Hamlet do Teatro La Plaza é uma trama emocional e pessoal entre Shakespeare e as próprias histórias dos atores em cena. Este relato pessoal e confessional é incorporado ao texto clássico e faz a plateia rir e se emocionar diante dos acontecimentos da vida de cada um e da condição humana em geral. Falada em espanhol, a peça é toda legendada em português.

A sessão de abertura será a única apresentação da peça na grade do Festival. Quem deixar para depois dificilmente terá outra oportunidade de assistir ao espetáculo que tem sido recebido com entusiasmo em festivais internacionais.

SERVIÇO – Hamlet – Teatro La Plaza

Mostra Lucia Camargo – Festival de Curitiba

Data e Horário: 28 de março às 20h30.

Local: Teatro Guaíra – Rua XV de Novembro, 971 – Centro

Classificação: Livre.

Duração: 95′

Ingressos: Site e no Shopping Mueller (Piso L3).

Valores: R$ 80 e R$ 40 (meia)

Espetáculo conta com legendas / Espetáculo Internacional