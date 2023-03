Divulgação/Assessoria de Imprensa

Espetáculo Hey Jude & Orquestra, um tributo aos Beatles desembarca em Curitiba sábado, 18 de março, no Teatro Positivo, a partir das 21 horas. E para se juntar ao quarteto mais famoso do mundo, músicos curitibanos foram convidados para formar a orquestra do show.

A banda é formada pelo quarteto: César Kiles (Paul McCartney), Thiago Gentil (John Lennon), Thomas Arques (George Harrison) e Renato Almeida (Ringo Starr), que dão vida aos Beatles no palco. A Hey Jude conta ainda com o maestro Anselmo Ubiratan (intérprete de George Martin no espetáculo) que é o responsável pela transcrição minuciosa de todas as orquestrações originais, proporcionando as mesmas experiências sonoras encontradas nas canções originais dos Beatles.

Para compor a orquestra foram escolhidos dez músicos, e segundo o maestro do espetáculo, Anselmo Ubiratan, existe um motivo para que cada show tenha no palco uma orquestra formada por músicos locais. “Há uma combinação de motivos, mas o mais importante é que temos o privilégio de conhecer amigos músicos no Brasil inteiro e é uma boa oportunidade de trabalhar com esses amigos, além de cada orquestra local ter sua energia própria”, afirma.

O espetáculo aposta em um repertório amplo e na fidelidade de arranjos, timbres, vozes, figurinos, trejeitos e até nos diálogos em inglês no palco, e para obter o melhor som de instrumentos orquestrais, o show traz uma orquestra de verdade no palco. Para Ubiratan a presença de uma orquestra faz com que “o show seja mais fiel, mais quente, mais impactante, mais bonito e gostoso de se ver, tornando a experiência completamente outra”.

Segundo César Kiles, intérprete de Paul, o público irá acompanhar a mesma sonoridade que a banda fazia. “Durante o show reproduzimos cada detalhe que acontecia nas gravações. Como os Beatles tocavam praticamente ao vivo por não ter recursos de gravação na época, acabavam passando alguns errinhos, uma escorregada de dedos aqui e ali, e a gente reproduz isso também”, frisa.

Fidelidade é a promessa do espetáculo, segundo os membros da banda a plateia vai ouvir ao vivo o que ouvia nos álbuns do quarteto, vão ter uma boa noção de como seria um show dos Beatles ao vivo. O maestro ainda afirma que “ter uma orquestra local transforma o show de forma única, assim como a platéia de cada lugar também tem importante papel na composição da energia do show, no qual essas energias fluem e se relacionam de forma diferente em cada lugar tornando cada show único”, de acordo com Ubiratan.

Autenticidade muito além do caracterização

Além da musicalidade, os instrumentos do espetáculo são das mesmas marcas e modelos usados pelo quarteto. Praticamente os xodós da banda, os instrumentos são um detalhe a parte da apresentação, devido a dificuldade para encontrar como aconteceu com o contrabaixo de Paul, que foi feito exclusivamente para ele por ser canhoto, a banda demorou mais de 10 anos para encontrar um igual.

A caracterização física demora em média mais de 40 minutos, contudo são os detalhes que fazem a Hey Jude ser um espetáculo. Há mais de 22 anos, César se tornou canhoto para dar vida a Paul “precisei estudar para me tornar canhoto como Paul, era a pegada no baixo que precisava ser idêntica e até mesmo o ‘v’ icônico formado com os braços dos instrumentos quando George e Paul dividem o microfone só funciona se eu fosse realmente canhoto”, afirma César.

Com mais de 10 figurinos a banda passeia por três fases diferentes do grupo. Das abotoaduras às costeletas, nenhum detalhe é esquecido, desde os terninhos usados na primeira apresentação na TV Americana, passando pelos uniformes do Sgt Pepper do clipe Hello Goodbye, até a fase dos estúdios que usavam jeans e cabelos compridos.

Os integrantes da banda HEY JUDE já tocaram e gravaram no mitológico estúdio Abbey Road, no qual os Beatles gravaram quase todo seu repertório; se apresentaram seis vezes no lendário Cavern Club e tocaram no encerramento oficial do Annual Beatles Convention (Beatle Week) em Liverpool, na Inglaterra, para mais de 100 mil pessoas, além de se apresentar em 2013, no Rock in Rio.

Ingressos

Os ingressos custam a partir de R$ 80 e já estão à venda no site Disk Ingressos e nos pontos de vendas Ventura Shopping, Bilheteria do Teatro Positivo e Teatro Fernanda Montenegro. O espetáculo disponibiliza meia solidária, na doação de 1 kg de alimento não perecível, além de outros benefícios para valores referentes a meia entrada.

|SERVIÇO|

Evento: Beatles Hey Jude & Orquestra

Local: Teatro Positivo

Data: 18 de março de 2023

Horário: 21:00h

Classificação: Livre (menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis)

Ingressos: Entre 80 e 300 reais

Vendas online: Disk Ingressos https://www.diskingressos.com.br/evento/1201/18-03-2023/pr/curitiba/beatles-hey-jude-orquestra

Venda física:

Ventura Shopping

Bilheteria do Teatro Positivo

Teatro Fernanda Montenegro

Informações: Instagram: @vidaliere.tributobeatles