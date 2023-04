Foto: Alexandre Hugo

Fred & Laura, espetáculo da plataforma Ato Junto de Belo Horizonte, estreia no palco do Festival de Teatro de Curitiba, após terem sido vencedores do Prêmio Copasa Sinparc de Artes Cênicas 2019 nas categorias de Melhor Espetáculo de Comédia e Melhor Ator de Comédia (Thomaz Cannizza), e indicados a Melhor Texto Inédito e Melhor Atriz (Malu Falabella). Com seis anos de trajetória, o espetáculo, embalado por canções de jazz das décadas de 1940 e 1950, narra a história de Fred e Laura, dois jovens que partem em busca dos seus próprios sonhos após deixarem a casa dos pais. As apresentações serão nos dias 08 e 09 de abril, às 21h, no teatro Cena Hum.

Como um álbum de fotografia, a trama de Fred & Laura é uma compilação de instantes vividos pelos personagens desde quando viviam sob o mesmo teto, nos anos universitários, até quando as manobras do tempo os obrigam a seguir caminhos diferentes. O espetáculo mescla comédia e drama para refletir sobre os laços afetivos que são abalados ressignificados ao longo dos anos na vida de qualquer pessoa.

O espetáculo, que comemora seis anos em 2023, mostra a passagem do tempo nos encontros e desencontros dos protagonistas que é o mote para a dramaturgia, apresentando uma estrutura narrativa fragmentada, que propõe questionamentos sobre a relativização do tempo, além de reflexões sobre a vida e a existência humana.

Ao conectar diferentes públicos e linguagens, o espetáculo apareceu como uma renovação na atual cena teatral de BH, polarizada entre espetáculos de caráter mais experimental, realizados por grupos de pesquisa continuada, e trabalhos mais comerciais, entre os quais se destacam principalmente as comédias.

Serviço – Fred & Laura

Dias: 08 e 09/04

Horário: 21h

Onde: Teatro Cena Hum (Rua Senador Xavier da Silva, 166)Ingressos: https://festivaldecuritiba.com.br/atracao/fred-laura/