Divulgação/Assessoria de Imprensa

Neste sábado e domingo, dias 28 e 29 de janeiro, o Teatro Regina Vogue apresenta mais um clássico infantil em formato de peça, desta vez é a história de “Os Três Porquinhos” que está em cartaz.

O conto de Joseph Jacobs faz parte do imaginário coletivo e ensina o valor do trabalho e da perseverança. Era uma vez, três porquinhos irmãos que viviam com a mãe, dois porquinhos não ajudavam em nada na casa, enquanto o terceiro porquinho sentia pena da quantidade de trabalho que a mãe tinha e estava sempre disposto a ajudá-la. Um dia, a mãe, acreditando na maturidade dos filhos, pediu que saíssem de casa para seguirem suas próprias vidas e para construírem as suas próprias casas. E assim vai se desenrolando a história.

Os ingressos custam a partir de R$30 (meia entrada) e podem ser adquiridos no site http://teatroebanxreginavogue.com.br. O teatro fica dentro do Shopping Estação, no piso L2.

Serviço

Data: 28 e 29 de janeiro

Horário: às 16h

Gênero: Infantil

Duração: 60 min

Classificação: Livre

Ingressos:

R$60,00 (inteira + taxa adm.)

R$30,00 (meia + taxa adm.)

http://teatroebanxreginavogue.com.br/