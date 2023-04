Reprodução

O espetáculo “Na Cidade das Hortênsias” é uma adaptação do livro “Leda e Lili”, de Diana Monteiro Sitonio e Fabiane Prado. A história narra a convivência de duas amigas, uma formiguinha e uma joaninha que moram na bela cidade das Hortênsias. As duas adoram conversar, inventar brincadeiras e ler as lendas da comunidade. Porém um dia elas serão surpreendidas por um acontecimento inesperado.

A história é recheada de amizade, empatia e superação! Terá sua estreia no Miniauditório – Glauco Flores de Sá Brito, no dia 15 de abril as 16h, e apresentação no dia 16 de abril no mesmo local e horário.

No mês de maio as apresentações também serão gratuitas: Na Escola Municipal João Batista Salgueiro em Piraquara (no dia 13 de maio às 15h) e no Centro Cultural Wanda Mallmann em Pinhais(no dia 27 de maio, também às 15h).

O espetáculo “Na Cidade das Hortênsias”, conta com o patrocínio do Fundo Elas e direção artística de Diana Monteiro Sitonio. O elenco é composto por Leonardo Carteli, Mariah Victória e Nick Hartwig. A narração ficou por conta da atriz e locutora Monica Margarido. A Cenografia é de Daniel Antonio Alvarado e Lucimar Helena Alvarado e a produção é do Coletivo Encoraja.



Patrocínio: Fundo Elas | Mulheres em Movimento

Serviço

Na Cidade das Hortênsias

15 e 16 de Abril, às 16h

Miniauditório Glauco Flores de Sá Brito (Guairinha)

Rua Amintas de Barros, s/nº



Conheça um pouco sobre a obra

O livro Leda e Lili narra a história de duas amigas inseparáveis, uma formiguinha e uma joaninha, que moram na bela cidade das Hortênsias. As duas adoram conversar, inventar brincadeiras e apreciar lendas folclóricas. Porém, um dia elas serão surpreendidas por um acontecimento inesperado que deixa todos em choque. O que será que aconteceu com as duas amigas? Uma fábula sobre amizade, carinho

e empatia. Para saber mais sobre o livro e acompanhar a agenda do espetáculo: https://www.instagram.com/coletivo_encoraja.

