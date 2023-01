R’Bonney Gabriel, 28, representante dos Estados Unidos, foi eleita a nova Miss Universo, no sábado, 14, em evento realizado em Nova Orleans. Essa foi a nona vez que o país norte-americano levou a melhor no concurso — é dele as coroas de 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997 e 2012.

A brasileira Mia Mamede, 27, não conseguiu se classificar entre as 16 semifinalistas.

Ficaram em segundo e terceiro lugares na classificação, respectivamente, Amanda Dudamel, da Venezuela, e Andreína Martínez, da República Dominicana.

Elas foram seguidas por Ashley Cariño, de Porto Rico, e Gabriëla Dos Santo, de Curaçao.

O evento foi comandado por Olivia Culpo, vencedora do Miss Universo 2012, e pela apresentadora da TV americana Jeannie Mai.