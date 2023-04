O cantor e ator Evandro Mesquita, famoso por ser vocalista da banda Blitz: apresentação do MishMash (Divulgação)

O cantor e ator Evandro Mesquita, famoso por ser vocalista da banda Blitz e pelos trabalhos em cinema e televisão, como o do mecânico Paulão na série ‘A Grande Família’, será o mestre de cerimônias do MishMash, no Festival de Curitiba de 2023.

