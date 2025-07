Assessoria de Imprensa Hugo & Gabriel

O coração sertanejo vai bater mais forte em Curitiba no dia 27 de setembro. A capital paranaense recebe, a partir das 17h, no Complexo Durival de Brito (Estádio do Paraná Clube), um grande festival com atrações de destaque do gênero: Hugo & Guilherme, VH & Alexandre e Dani Bueno prometem agitar o público com um repertório repleto de sucessos. A produção local é assinada pela CWB Brasil, e os ingressos começam a ser vendidos no dia 3 de julho, ao meio-dia, pelo site Blueticket.

O evento deve reunir milhares de fãs em um espaço amplo e preparado para receber shows de grande porte, com estrutura de som, iluminação e cenografia de alto nível. Além das apresentações musicais, o público poderá contar com praça de alimentação, área de bares, espaços VIPs, e outras experiências pensadas para valorizar o ambiente festivo típico dos grandes encontros sertanejos.

A principal atração da noite, a dupla Hugo & Guilherme, vive um dos melhores momentos da carreira. Com nove anos de estrada, os artistas se firmaram entre os grandes nomes da música sertaneja contemporânea. Entre os hits que devem embalar o show estão “Mal Feito”, sucesso em parceria com Marília Mendonça, “Coração na Cama” e “Mentirosa”, com Wesley Safadão. Ao todo, a dupla soma mais de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 900 milhões de streams na plataforma e 4 bilhões de visualizações no YouTube.

Completam o line-up VH & Alexandre, dupla conhecida pela pegada romântica e presença de palco, e o cantor Dani Bueno, revelação da cena sertaneja local.

O festival deve movimentar o cenário cultural da cidade, reforçando o espaço de Curitiba no roteiro de grandes shows nacionais em 2025.

Serviço:

Evento: Show com Hugo & Guilherme, VH & Alexandre e Dani Bueno

Data: 27 de setembro (sábado)

Horário: A partir das 17h

Local: Complexo Durival de Brito, em Curitiba

Ingressos: À venda a partir de 3 de julho, às 12h, pela Blueticket

Produção: CWB Brasil