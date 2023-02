A ex-BBB Jessi Alves revelou que está namorando a produtora Sté Frick. Ela aproveitou o Instagram para falar fazer uma declaração para a namorada. “Você é a coisa mais linda da vida”, escreveu a influenciadora. O texto foi publicado nesta quarta-feira, 22, no perfil da ex-sister, que participou do reality na edição de 2022. “Todas as vezes que abro a caixinha de pergunta aqui no insta, a pergunta que mais fazem é se eu estou solteira…Por muitas vezes eu deixei de responder essa pergunta ou levei ela pro lado cômico, porque sempre a resposta era a mesma!”, iniciou.

Ela também falou sobre a vida após participar do programa global e aproveitou para declarar o amor à namorada. “Você é a coisa mais linda da vida. É carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci! Eu faço um furacão acontecer em menos de um minuto e você com um simples toque, olhar me acalma e equilibra. Que encontro gostoso. Eu te amo muito, muito mesmo!”, completou.

“Eu sou muito feliz com você e amo tudo aquilo que a gente constrói juntas. Você é uma mulher admirável e maravilhosa. Sou muito grata pelo nosso encontro. Te amo”, respondeu a produtora na publicação.