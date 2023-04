A grande final do BBB 23 ocorre nesta terça-feira, 25. Como em todas as edições, os ex-BBBs de outras edições ficam nostálgicos e matam um pouquinho da saudade da participação revendo VTs e destacando momentos marcantes de suas passagens.

A médica Thelma Assis, ganhadora do BBB 20, compartilhou nesta segunda-feira, 24, o VT da noite que ganhou o programa. “O mais difícil do BBB é entrar e sair sem se perder de quem você é”, disse ela em um trecho do post. Ao longo dos cinco minutos de vídeo, Thelminha pôde ver um pouquinho das brigas, festas e momentos marcantes de sua participação no programa.

Já o eterno Gil do Vigor, ao ver os VTs dos colegas de reality também quis comentar sobre a sua participação na casa. Na segunda-feira, 24, o economista que esteve no BBB 18, compartilhou seus sentimentos e visões sobre o programa.

“Medos, é difícil entender o que fazemos quando estamos com medo e inseguros de quem nós somos. Eu tive tanto medo mas sou grato por agir mesmo com medo!”, disse ele em um trecho do post no Twitter.

A influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas, participante da edição de 2021, também comentou sobre o programa. Nas redes sociais, Camilla revelou que queria ter mais noção de como tudo aconteceu aqui fora.

“Eu amei ter participado, mas queria entender a proporção que foi. Porque a gente sabe que foi uma loucura, mas não dá pra ter noção”, escreveu ela.

A atriz e influenciadora Gleici Damasceno, ganhadora da edição do BBB 18, também se posicionou sobre o programa. Ela afirma que a sua edição foi a melhor dos últimos tempos e só quem não assistiu irá discordar. “É óbvio que o BBB18 foi o melhor dos últimos tempos”, disse ela nas redes sociais. A ex-sister ainda defendeu sua participação no programa e disse não aceitar que a chamem de “planta”.