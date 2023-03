Ex-noivo de Avril Lavigne, o cantor Mod Sun estaria “devastado” após a cantora ter sido vista aos beijos com o rapper Tyga, segundo fontes próximas ao músico consultadas pelo site TMZ.

Os dois foram clicados em clima de romance durante uma festa na Semana de Moda de Paris, na França, na noite da última segunda-feira, 6.

De acordo com o tabloide, Mod Sun está triste não só pela cantora ter assumido um novo relacionamento menos de um mês após o anúncio do término, mas também pela localização onde foi vista com Tyga.

Uma fonte revelou que o cantor está chateado por Avril ter aparecido com o rapper justamente em Paris, cidade em que pediu a então namorada em casamento em julho de 2022.

O TMZ foi informado que Mod enxerga a situação como uma “tapa na cara” ou até mesmo “vingança contra ele”, apesar de acreditar que não fez nada de errado durante o noivado com a cantora.

Avril e Mod terminaram o noivado no final de fevereiro. Na época, fontes próximas disseram ao TMZ que um jantar da cantora com Tyga foi a gota d’água no relacionamento.

Apesar da situação, as fontes haviam afirmado que Avril era apenas amiga do rapper e o término não foi motivado por traição de nenhuma parte. Além disso, apontaram que a decisão foi da cantora.