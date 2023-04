Foto: Lucas Pontes

O Museu Oscar Niemeyer (MON) abrirá ao público, excepcionalmente, no feriado de segunda-feira, dia 1º de maio, das 10h às 18h, com acesso até às 17h30. O funcionamento normal do MON é de terça a domingo. Com isso, também ficam abertas as salas 08 e 09, que abrigam exposições do Museu de Arte Contemporânea (MAC Paraná), cuja sede está fechada para reforma. Os ingressos estão disponíveis no site ou na bilheteria física do MON.

Atualmente estão em cartaz as mostras “Pintura Vingada – Delson Uchôa”, “África, Expressões Artísticas de um Continente”, “Ásia: a Terra, os Deuses, os Homens (Colonialismo), “Poty, Entre Dois Mundos”, “Invisível e Indizível – Jaume Plensa”, “MON sem Paredes”, “O Mundo Mágico dos Ningyos”, “Sou Patrono”, “Luz e Espaço”, Pátio das Esculturas, Espaço Niemeyer e Cones. No MAC Paraná, estão em cartaz a exposição “Forjadas pelo Tempo e Significadores do Insignificante”.

Os outros museus do estado em Curitiba – Museu da Imagem e do Som, Museu Casa Alfredo Andersen e Museu Paranaense –, a Biblioteca Pública do Paraná e o Centro Juvenil de Artes Plásticas não abrem na segunda (01). No sábado e no domingo os museus funcionam normalmente.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço:

Horário excepcional de funcionamento MON e MAC no feriado de 1º de maio

Segunda-feira (1º), das 10h às 18h, com acesso até às 17h30

Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico – Curitiba – Paraná