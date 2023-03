Foto: Marcel Rodrigues

Durante a abertura da Exposição Amazônia, hoje às 19 horas, será realizada uma ação para impactar o público. A autora vai fragmentar uma escultura em vidro com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para questões ambientais. A exposição de Désirée coloca a Amazônia em evidência, destacando a importância da preservação da biodiversidade e o impacto das ações humanas na floresta. A participação no evento será livre, gratuita e inclusiva.

“Creio que seja uma forma de impactar a sociedade pelo ineditismo da ação em uma exposição de obras feitas com vidro. Destruir uma obra de arte dentro de um museu tem uma força muito grande e, aqui no caso, será estruída pela própria artista que a concebeu“, explica Désirée Sessegolo que sempre trouxe essa tônica para suas exposições. Posteriormente os fragmentos desta obra serão transformados em uma nova escultura que substituirá a primeira como forma de evidenciar o caráter sustentável do vidro e, principalmente, impactar e instigar as pessoas para transformação do homem em relação ao meio em que está inserido.

Ver uma peça ser destruída durante a visita em uma exposição não é algo muito comum, mas essa é a forma que Désirée encontrou para fazer com que os visitantes parem e reflitam sobre muitas questões, pois eles serão impactados com a ideia da renovação e mudança constantes, reafirmando a importância do cuidado em todos os aspectos de nossas vidas. Pois, assim como a natureza se refaz, a peça que será quebrada, será totalmente ressignificada.

Sobre a artista

Désirée Sessegolo é designer e artista vidreira nascida em Curitiba. Seu trabalho é reconhecido pelo Museu Alfredo Andersen, Casa João Turin, Museo del Vidrio de Bogotá, International Biennale of Glass na Bulgária e The Venice Glass Week na Itália, entre as mais de 50 mostras que participou em 15 anos dedicados à arte do vidro.

SERVIÇO – Abertura da Exposição Amazônia

Local: Museu Municipal de Arte (MuMA) – Portão Cultural

Endereço: Av. República Argentina, 3430, Portão – Curitiba, Paraná – CEP: 80610-270.

Entrada: Franca

Data: 09 de março de 2023

Horários: 19h

Mais Informação sobre o MuMa no site da Fundação Cultural