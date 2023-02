Renato Próspero/FCC

A Fundação Cultural de Curitiba abriu no dia 14 de fevereiro uma mostra especial de obras dos alunos das oficinas dos ateliês do Museu da Gravura Cidade de Curitiba. Com mais de 60 produções, a mostra fica em cartaz até 14 de maio, com entrada gratuita, no Solar do Barão.

A exposição reúne trabalhos com técnicas de desenho, xilogravura, litografia, gravura em metal, linoleogravura e serigrafia desenvolvidos ao longo do ano passado nos cursos dos ateliês.

A curadoria é dos orientadores Andreia Las, Eliane Cristina de Castro, Hudson Biscaia, José Roberto da Silva, Maria Lúcia de Júlio, Nelson Hohmann e Stely Marchesini.

As oficinas de ateliê do Museu da Gravura são oferecidas durante todo o ano, em três períodos, e proporcionam a prática tanto para iniciantes quanto para artistas formados e em atuação. O objetivo é difundir as técnicas e linguagens da gravura, além de valorizar o repertório dos alunos.

Serviço: mostra dos Ateliês de Gravura

Até 14 de maio

Horários: 9h às 12h e 13h às 18h (3ª a 6ª feira) e 12h às 18h (sábados e domingos)

Local: Museu da Gravura Cidade de Curitiba (Solar do Barão, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Grátis