Reprodução

Até dia 23 de junho, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) é palco para a exposição “Centenário Ida Hannemann de Campos: imaginários, formas e poéticas na arte paranaense”. As obras foram selecionadas com a curadoria de Fernando Antonio Fontoura Bini, professor de História da Arte da PUCPR. A exposição é aberta ao público, das 9h às 17h, no Centro Cultural do câmpus Curitiba. Visitas aos sábados e noturnas podem ser feitas sob agendamento.

Ida Hannemann de Campos (1922-2019) foi uma artista de múltiplas facetas. Pintora, desenhista, ilustradora, gravadora, muralista, escultora e poeta, sua vida e obras se entrelaçam com a memória da capital paranaense. Sua arte é marcada pela leveza, cor e espontaneidade, oriunda de sua fértil imaginação. A capacidade de recriar a natureza com simplicidade e vivacidade atemporal é característica marcante em todas as suas peças.

“Sem dúvidas, a pintura sempre foi a grande paixão de Ida, e por isso essa mostra se concentra nelas”, aponta Bini, “mas essa exposição não termina por aí, é possível admirarmos outra obra da artista no painel em azulejo ‘Natureza Típica’, de 1994, no foyer da Biblioteca da PUCPR”.

Ida Hannemann participou de inúmeras exposições individuais e coletivas e foi premiada cinco vezes no Salão Paranaense de Belas Artes. Suas obras estão presentes em acervos de museus e coleções particulares no Brasil, França, Alemanha, Suíça, Japão, Espanha e Argentina.

“Ida encheu de cor nossa cidade, nossa Universidade e, também, nossas vidas. Que essa exposição seja um prisma a encher nossos olhos e nossas almas”, comenta Irmão Rogério Mateucci, reitor da PUCPR.

Serviço:

Exposição: Centenário Ida Hannemann de Campos: imaginários, formas e poéticas na arte paranaense

Curadoria: Fernando Bini

Data: 07 de março a 23 de junho de 2023

Horário: 9h às 17h

Local: Centro Cultural PUCPR – Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho, Curitiba – PR.

Visitas aos sábados e noturnas sob agendamento em: centrocultural@pucpr.br