Efigênia Rolim e Hélio Leites (foto: Wagner Roger / Divulgação)

O público poderá conferir até o dia 23 de abril a mostra inédita de dois grandes artistas paranaenses: Efigênia Rolim e Hélio Leites, que exibem conjuntamente uma coleção de 260 obras na sala 8 no Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR), que está atualmente no Museu Oscar Niemeyer (MON). A mostra foi prorrogada até o dia 23 de abril.

