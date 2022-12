Wagner Roger

Toda sexta-feira, a Agência Estadual de Notícias divulga os principais destaques da programação das instituições culturais do Estado. Entre estreias, novidades e programações em cartaz, grande parte é de opções gratuitas e livres para todos os públicos. Nesta semana, são destaques a exposição “Invisível e Indizível”, do artista espanhol Jaume Plensa, um dos principais nomes de sua geração. A mostra está no Espaço do Olho do Museu Oscar Niemeyer (MON) e será inaugurada quarta-feira (7).

O espetáculo de dança-teatro “La Cena”, da G2 Cia de Dança, terá as últimas apresentações do ano neste sábado e domingo. A partir do dia 10 de dezembro (sábado), o Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR) recebe exposição inédita de Efigênia Rolim e Hélio Leites. Professores e alunos de música da Unespar levam novamente na quinta-feira (08) som de qualidade para o espaço do Museu da Imagem e do Som do Paraná.

Olho

O espaço do Olho recebe a exposição “Invisível e Indizível”, do artista espanhol Jaume Plensa, um dos principais nomes de sua geração. A inauguração da mostra, com curadoria de Marcello Dantas, será em 7 de dezembro, próxima quarta-feira. A exposição provoca com imagens uma profunda reflexão ao visitante. Com uma trajetória artística de mais de 40 anos, Plensa é reconhecido mundialmente por suas obras de grande escala e instalações no espaço público que o consolidaram como o mais importante artista catalão dos últimos anos.

Poty inspira oficina de gravura

Na terça-feira (6), às 14h, será realizada uma oficina de gravura ministrada por Juliane Fuganti. A artista é assistente de curadoria da exposição “Poty, Entre Dois Mundos”, em cartaz na Torre do Olho do MON. A atividade é gratuita, mas exige inscrição prévia. Indicada para pessoas com mais de 15 anos, a oficina terá 1h30 de duração e conta com 20 vagas disponíveis. Inscrições neste link.

Na quarta-feira (12), das 13h30 às 15h e das 15h30 às 17h. Inscrições liberadas 15 minutos antes, por ordem de chegada, atividade sujeita a lotação.

Museu Paranaense (MUPA)

A mostra “Lange de Morretes: entre paisagens” inaugura na quinta-feira (08), às 19h, após um período de restauro de obras e itens do pintor, desenhista, gravador, professor, cientista e um dos responsáveis pelo Movimento Paranista. Em 2017, o Museu Paranaense recebeu a doação de um importante acervo pertencente ao artista, nascido em 1892 e falecido em 1954. Esse material encontrava-se em São Paulo, na casa da família Lange – em parte, armazenado dentro de uma mala, endereçada ao Museu Paranaense. A coleção, que contém centenas de documentos, objetos pessoais de arte e pesquisas científicas, escritos, fotografias, desenhos e pinturas, é especialmente reveladora da passagem de Lange pela Alemanha e sua estadia na capital paulista.

“La Cena”

Última chance do ano para os espectadores assistirem ao espetáculo de dança-teatro “La Cena”, da G2 Cia de Dança, que tem encantado as plateias por onde passa. As apresentações serão realizadas sábado e domingo (03 e 04), no Guairinha. A companhia master do Centro Cultural Teatro Guaíra acaba de voltar de uma turnê pelo Interior, com casas lotadas em Cascavel, Medianeira, Assis Chateaubriand, Foz do Iguaçu e Toledo. Os ingressos já estão à venda pelo Ticket Fácil.

Eventos externos

Tributo ao Rei do Pop

O show será apresentado sábado (32), às 21h15, no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão. A classificação é livre e o espetáculo tem 100 minutos de duração. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 160 no site Disk Ingressos.

Canjerê Brasil

As apresentações musicais acontecerão no sábado (3), às 20h, e domingo (4), às 19h, no Teatro José Maria Santos, em Curitiba. A classificação é livre. O ingresso custa R$ 30 e está sendo vendido pelo site Ticket Fácil.

Guerreiros 15 Anos – Dança, Sonhos e Conquistas

A apresentação de dança acontece na terça-feira (6), às 20h, no Guairão. Tem duração de três horas e classificação livre. Os ingressos custam R$ 20 até o dia 05 de dezembro e R$ 40 no dia do evento.

Hélio Brandão Convida: André Mehmari Trio

Duas apresentações nos dias 8 e 9 de dezembro, às 20h30, no Guairinha. Ingressos a R$ 15 no Ticket Fácil.

Canal da Música

Neste sábado (03), às 18 horas, o grande auditório recebe o espetáculo “Snow Dancing”, da Synergy Escola de Dança.

Museu de Arte Contemporânea (MAC-PR)

A partir do dia 10 de dezembro (sábado), às 11 horas, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR) recebe exposição inédita de Efigênia Rolim e Hélio Leites, intitulada “Os Significadores do Insignificante”. O projeto tem autoria de Estela Sandrini, com curadoria de Dinah Ribas e Maria José Justino, em que serão apresentadas cerca de 260 obras, muitas inéditas, oriundas de acervos institucionais e particulares.

Museu da Imagem e do Som (MIS-PR)

Tons Vizinhos

Professores e alunos de música da Unespar levam novamente na quinta-feira (08) som de qualidade para o espaço do Museu da Imagem e do Som do Paraná com o projeto “Tons Vizinhos: Quintas Musicais”. As apresentações são gratuitas e acontecem às 18 horas, nos dias 01 e 08 de dezembro. O evento ainda conta com a entrega de certificado, que pode ser validado em horas complementares.

Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP)

Bichos do Paraná

O Centro Juvenil de Artes Plásticas faz o evento de premiação do 3º Concurso de Desenho e a abertura da exposição com os trabalhos 40 selecionados no sábado (10), às 10h30, no Canal da Música. Foram 40 selecionados, divididos pelas categorias Infantil e Juvenil, inspirados na canção de João Lopes com o tema “Bichos do Paraná”. Dentro da temática, cada desenho homenageia uma personalidade paranaense, afirmando os orgulhos do nosso estado.

Programa estadual de incentivo à cultura leva arte urbana ao Litoral do Paraná

Biblioteca Pública do Paraná

Para curtir sem sair de casa

De volta à internet após o período eleitoral, o jornal literário Cândido, editado pela Biblioteca Pública do Paraná, destaca a obra e a trajetória do escritor Cristovão Tezza, que no último mês de agosto completou 70 anos. No especial do mês, o repórter Luiz Felipe Cunha acompanha o lançamento de seu mais novo livro, “Beatriz e o Poeta” (editora Todavia), e traça um perfil do autor a partir de depoimentos de escritores e amigos próximos. Leia no site candido.bpp.pr.gov.br.

