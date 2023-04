Última semana de visitação de “Kalk – 91 anos de história” no Museu da Imagem e do Som. Foto: Kraw Penas/SEEC

A exposição “Kalk – 91 anos de história” fica mais uma semana no Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR). A mostra, que homenageia o renomado fotógrafo paranaense, José Kalkbrenner, encerra no dia 9 de abril, um sábado.

Com curadoria do fotógrafo e jornalista Sérgio Sade, a mostra apresenta uma rica coleção de fotografias que abrangem desde a sua fase de ciclista profissional até os dias atuais, destacando a importante contribuição de Kalkbrenner para a história da fotografia no Brasil.

A exposição é composta por mais de 200 imagens, incluindo fotografias históricas, imagens jornalísticas, retratos e paisagens. Todas as fotografias foram cuidadosamente selecionadas para destacar a habilidade de Kalkbrenner em capturar momentos únicos e emocionantes, além de sua técnica inovadora e a capacidade de explorar as possibilidades da luz e da sombra.

Uma verdadeira viagem pela trajetória de Kalkbrenner, a mostra aborda desde o início da vida do fotógrafo, sua ingressão ao jornalismo, a carreira como ciclista, passando também por seus estúdios de fotografia publicitária. A exposição apresenta fotos marcantes de sua carreira, com registros de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 1958, e de personalidades importantes, como uma sessão de fotos da atriz Dercy Gonçalves.

Além disso, a exposição também conta com uma seção dedicada aos trabalhos mais recentes de Kalkbrenner, mostrando sua evolução como fotógrafo e como sua técnica mudou ao longo dos anos.

MEMÓRIA VIVA – A mostra inaugurou o projeto Memória Viva, voltado a fomentar ações culturais para homenagear a trajetória de pessoas ainda em vida. “Essa exposição é uma oportunidade para conhecer e apreciar a obra de um dos grandes mestres da fotografia no Brasil. Com o Memória Viva queremos enaltecer a história de figuras importantes, como o Kalk, ainda em vida”, aponta a diretora Mirele Camargo.

O Museu da Imagem e do Som do Paraná está aberto de terça a domingo, das 10h às 19h. A entrada é gratuita.

Serviço:

Exposição “Kalk – 91 anos de história”

Até 09 de abril

Museu da Imagem e do Som do Paraná

R. Barão do Rio Branco, 395 – Centro – Curitiba

Entrada gratuita