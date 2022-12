Divulgação/Ventura

Desde o dia 21 de novembro, o mall do Ventura Shopping, no setor azul próximo à Hiperzoo, recebe a “Exposição Primeiro Olhar”, com fotos produzidas por 11 estudantes do Colégio Estadual Emilio de Menezes, de Curitiba. Quem passar pelo local poderá apreciar os cliques captados pelos alunos que tiveram o primeiro contato com máquinas fotográficas profissionais. A exposição vai seguir até o mês de abril e pode ser visitada gratuitamente.

O projeto social foi idealizado pela fotógrafa Jacqueline Padilha, que solicitou apoio do shopping para expor o trabalho. “Fiquei feliz com o resultado do projeto. Os estudantes não tinham a menor noção de como funciona um diafragma, obturador ou como segurar e manusear uma câmera profissional. Ao final do curso estavam dominando totalmente a técnica e um pouco de composição. As fotos ficaram lindas”, disse a fotógrafa Jacqueline.

Os alunos irão expor os trabalhos e também compartilhar depoimentos de como a foto foi produzida. “A exposição é um incentivo para despertar o interesse dos jovens por uma carreira. A iniciativa da Jacqueline é um gesto de amor à profissão e compartilhar conhecimento com as novas gerações é inspirador”, explicou a gerente de marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal.

Serviço:

Exposição Primeiro Olhar

Local: setor azul, próximo a Hiperzoo no Ventura Shopping

Quando: novembro 22 a abril 23

Horário: durante o funcionamento do shopping