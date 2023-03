Amigas de Maria Eduarda, de 21 anos, que vivia em Tubarão (SC), fazem uma campanha para homenageá-la: a jovem morreu no dia 16, na cidade catarinense, e, como era muito fã da banda Coldplay, quatro amigas decidiram criar uma campanha na tentativa de fazer com que a banda cante um de seus principais sucessos, a canção Yellow, em sua homenagem, no show que acontece na noite desta terça, 21, em Curitiba.

“Essa é minha amiga Duda, uma amiga especial, de longa data. Uma pessoa incrível, com muitos amigos queridos, querida pela família e apaixonada por cultura pop. Na próxima terça-feira (21/03) ela iria ao show do Coldplay em Curitiba. Foi uma luta para conseguir o ingresso, e ela iria com uma de suas amigas mais próximas: Bianca”, explicou Ana Pires, em um post no Twitter. “Venho, por meio deste, pedir para que a banda possa prestar uma homenagem pra ela com Yellow.”

Amigos de Maria Eduarda pretendem também imprimir uma foto da garota para levar no show. Também foi criado um pedido em inglês para a banda conhecer o pedido. Yellow é a música do Coldplay preferida das amigas, incluindo Maria Eduarda.