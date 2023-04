Pedro Dimitrow

Emoção, memória afetiva ativada e muita disposição para cantar incontáveis sucessos. Certamente essa é a receita para conferir Fábio Jr. em Curitiba. O artista apresenta sua turnê no Teatro Positivo, no dia 06 de maio. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Disk Ingressos.

Um dos maiores artistas da música brasileira, preparou uma apresentação especial para os fãs e vai percorrer o país com a novidade. O público pode esperar um show grandioso com seus maiores sucessos e canções que marcaram sua trajetória. No repertório, “Alma Gêmea”, “Só Você” e “Caça e Caçador”, que garantem todo o toque de romantismo. Também estão no setlist, músicas como “Enrosca” e “Pai”.

O cantor, que tem mais de 30 trabalhos em sua discografia, continua sendo um dos artistas de maior prestígio no Brasil. No Spotify, o artista tem mais de 700 mil ouvintes mensais – número extremamente expressivo. Seu maior hit de carreira, “Alma Gêmea”, já foi ouvido mais de 13 milhões de vezes na plataforma. Já no seu canal oficial do YouTube, os números corroboram o sucesso do aplicativo de música, com mais de 250 milhões de visualizações em seus clipes. Fábio Jr. é um artista completo com talento reconhecido também como compositor, ator e apresentador.

A banda que o acompanha na turnê é formada por Herbert Medeiros na direção musical e teclado, Álvaro Gonçalves na guitarra e violão, Bruno Coppini no baixo, Gustavo Barros na guitarra, Adriano Trindade na bateria, Aldo Gouveia e Ellis Negress nos vocais e Bruno Belasco e Denilson Silva nos metais.

SOBRE FÁBIO JR.

Cantor, compositor, ator e apresentador, Fábio Jr. é consagrado por todo país por sua versatilidade. Romântico e dono de uma voz singular, o astro possui mais de 30 trabalhos em sua discografia e dá tom a canções que marcam histórias e atravessam gerações.

Considerado um dos principais nomes da música nacional de todos os tempos, Fábio Jr. nasceu em São Paulo e ainda menino começou a dar os primeiros passos da carreira em programas infantis. Na década de 70, arriscou o mercado musical daquela época, no qual cantores brasileiros cantavam em inglês e tinham nomes estrangeiros. Em 1974, lançou um disco e conseguiu emplacar uma de suas músicas. No ano de 1976, começou a trabalhar como ator, dois anos depois sua conhecida música “Pai” foi escolhida tema de abertura de novela. Desde então, Fábio Jr. tem registrado sua marca emplacando vários hits em diversas novelas, a exemplo de “Alma Gêmea” no folhetim homônimo, “Só Você” em Por Amor, “Esqueça – Forget Him” (A Viagem), “Vida” (Top Model), “Fêmea” (Perigosas Peruas), “Eu Nunca Estive Tão Apaixonado” (Explode Coração) e “Enrosca” (Império).

Sucessos ao longo da carreira não faltam! “Senta Aqui”, “Felicidade”, “Caça e Caçador” e “20 e Poucos Anos” são apenas algumas das canções consagradas que fazem parte da trajetória de Fábio Jr. – um artista completo e apaixonado pelo que faz. Com um carisma inigualável e uma carreira brilhante, ele segue encantando e emocionando o público na vida e nos palco com sua musicalidade.

Para saber mais, acesse:

Facebook: www.facebook.com/FabioJrOficial

Instagram: www.instagram.com/fabiojroficial

Youtube: www.youtube.com/user/fabiojr

Show – Fábio Jr. em Curitiba

Data: 06 de maio de 2023

Horário Show: 21h15

Local: Teatro Positivo- Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba

Classificação etária: 16 anos.

Ingressos:https://www.diskingressos.com.br/evento/4283/06-05-2023/pr/curitiba/fabio-jr