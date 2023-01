Fabio Porchat confirmou nesta sexta-feira, 13, que se divorciou de Nataly Mega, com quem era casado há cerca de cinco anos. A informação havia sido dada nesta tarde pelo colunista Léo Dias, do portal Metrópoles. O casal, no entanto, ainda não tinha se pronunciado sobre o assunto. Em seu perfil no Instagram, o ator disse que a decisão foi tomada em novembro e que ele e Nataly pensavam em torná-la pública depois do carnaval.

Porchat destacou que apesar da decisão, os dois mantêm uma relação respeitosa. “Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira”, disse. “Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes”.

O motivo do divórcio teria sido a divergência sobre os planos de ter filhos. Nataly gostaria de ser mãe, já Porchat não. Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, o ator disse que não gostaria de ser pai e também revelou que, após fazer um exame clínico, descobriu que seu sêmen tem baixa concentração de espermatozóides.”Para um homem ter filho naturalmente, ele tem que ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozoides. O meu deu tipo 2 milhões, baixíssimo”, relatou.

Em sua publicação no Instagram, Porchat escreveu que entendia a sensibilidade do tema e desejou que sua ex-mulher tenha “filhos lindos”. “Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado”, ponderou o apresentador. “Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão”.

Profissionalmente, eles continuarão tocando projetos em parceria. O ator ressaltou que neste ano vai protagonizar um filme, que será realizado pela produtora de Nataly, a Framboesa. “Seguiremos juntos mesmo separados”, escreveu.