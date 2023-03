Fernanda Gomes

Artista com uma das carreiras mais marcantes na música brasileira, Fafá de Belém anuncia um show super especial em Curitiba. A apresentação acontecerá no dia 17 de março, às 21h, no Teatro Positivo. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 60,00, via Disk Ingressos. O show na capital tem promoção da CULT! Produções e do Instituto Res Publica e fará parte das comemorações dos 330 anos de Curitiba e 15 anos do Teatro Positivo.

