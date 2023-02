O Fantástico deste domingo, 5, foi marcado por um tributo para Glória Maria. A jornalista, que morreu na manhã de quinta-feira, dia 2, trabalhou na Rede Globo por cerca de 40 anos, sendo dez deles no comando do programa semanal.

Além de mudar a vinheta para “Fantástica”, com uma imagem de Glória, o programa reuniu Maju Coutinho, Manoel Soares, Lilian Ribeiro, Tábata Poline e Cacau Protásio, que destacaram a importância da representatividade da apresentadora em suas trajetórias. Na ocasião, também foram exibidos depoimentos de outras personalidades negras que reforçaram a pauta.

“Se hoje, eu, uma mulher negra, uma jornalista negra, uma repórter negra, estou aqui cobrindo Brasília para uma grande emissora, eu devo muito disso, é claro, para a Glória Maria. Ela permitiu que todas nós pudéssemos sonhar, e mais que sonhar, realizar esse sonho. Ela mostrou que todas nós temos o direito de ocupar esse espaço”, declarou a jornalista Zileide Silva.

Poliana Abritta e Maju receberam também os ex-apresentadores da atração, Pedro Bial, Zeca Camargo, Renata Ceribelli, Tadeu Schmidt e Patrícia Poeta, que pontuam a parceria com a jornalista e a homenagearam.

“Glória, minha rainha, estou eu aqui, esperando você como sempre, agora só falta o boa noite… Só que dessa vez, sua peste, você não tá atrasada, dessa vez você foi embora antes da hora, logo você que não largava uma boa festa”, declarou Pedro Bial.

A atração ainda visitou a casa onde a jornalista vivia com as filhas, Maria e Laura, no Rio de Janeiro. As adolescentes se emocionaram com o momento e leram trechos de cartas que escreveram para a matriarca.

“Além de ter sido a melhor mãe do mundo, sempre nos ajudou e sempre fez de tudo para vivermos mais felizes. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lutou muito. E podem ter certeza que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou”, disse Maria, de 15 anos.

A caçula, de 14 anos, também se declarou: “Querida mãe, eu te amo muito, eu quero ficar muito perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente. Beijos. Te amo. Com amor, Laura”.