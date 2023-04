O curta de faroeste gay de Pedro Almodóvar, Strange Way of Life, acaba de ganhar um trailer. No vídeo, Pedro Pascal e Ethan Hawke aparecem pela primeira vez como casal.

O filme, que terá meia hora de duração, é uma espécie de resposta ao longa O Segredo de Brokeback Mountain (2005). No curta, os personagens se encontram após 25 anos separados e passam uma tarde juntos, com direito a intimidade, reconciliação e lembranças.

Strange Way of Life é a segunda produção do diretor espanhol falada em inglês, a primeira foi o curta A Voz Humana. O filme será exibido no Festival de Cannes, que acontece na cidade francesa entre os dias 16 e 27 de maio.

O título refere-se a um fado da famosa cantora portuguesa Amália Rodrigues, Estranha Forma de Vida, no qual se sugere que não há existência mais estranha do que viver virando as costas aos próprios desejos, comenta Almodóvar no comunicado do festival.

No Brasil, ele deve ser disponilizado na plataforma de streaming Mubi. No entanto, a data de entrada no catálogo ainda não foi definida.