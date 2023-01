Fãs do Backstret Boys na frente da Pedreira, na véspera do show da banda em Curitiba (foto: Luís Pedruco)

O show da banda Backstrret Boys em Curitiba é nesta quarta-feira (25), mas na véspera, terça-feira (24), já havia fãs do grupo acampados na frente da Pedreira Paulo Leminski. O objetivo dos fãs é garantir o lugar mais perto possível do palco.

Formada por Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson, a boy band foi fundada em 1993 e é responsável por inúmeros sucessos, como “I Want It That Way”, “As Long As You Love Me”, “Everybody”, “Don’t Go Breaking My Heart”, “Incomplete”, “Larger Than Life“, entre outros, já tendo vendido mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo, se tornando a boy band com maior número de vendas de todos os tempos, seguido pelo The Jackson 5.

A apresentação em Curitiba será às 20h30, mas a abertura dos portões da Pedreira acontece às 16h. O espetáculo faz parte da turnê DNA World Tour, a 11ª já realizada pelo grupo norte-americano, com mais de 150 shows na agenda. No Brasil, além da capital paranaense, o grupo ainda passa por São Paulo (27 e 28/1) e Belo Horizonte (29/1).

Por causa do show do Backstreet Boys em Curitiba, os bloqueios de trânsito devem começar a partir das 10 horas. O trânsito deve ficar mais lento nas vias de acesso à Pedreira pelos bairros São Lourenço, Abranches, Taboão, São Francisco e Pilarzinho. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão estar na região para garantir a segurança na chegada do público. A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai colocar dez ônibus gratuitos, pagos pelos promotores do evento, para o transporte do público na volta do show.