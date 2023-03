Foto Franklin de Freitas

Finalmente, a banda britânica Coldplay se apresenta nesta terça (21) e quarta (22), com ingressos esgotados e disputadíssimos, no Couto Pereira, em Curitiba. Após seis shows em São Paulo, que deixaram um rastro de alegria nos fãs, as apresentações em Curitiba também devem impactar os espectadores, com muitas luzes, interação e um setlist de arrasar. Nesta segunda (20) por volta das 16 horas, já havia fila de quase 40 pessoas na frente do portão que dá acesso para a pista Premium.

Ana Carolina Weber Vasconcellos é uma das fãs que chegou mais de 24 horas antes do show. “Qualquer show em Curitiba em Curitiba é muito especial para gente. O Coldplay não só música, é um espetáculo grandioso. Queremos ficar na grade, por isso estamos aqui”, contou ela à reportagem do Bem Paraná. Eles estão com barracas, guarda-chuva, guarda-sol, cooler, comida, travesseiro, edredom: “Estamos preparados para tudo. E certamente faremos amizade com todos e a noite será super agradável”.

