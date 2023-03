Foto: Ana Carolina Kowalski

Começa nesta quarta (15) a venda de ingressos ao público geral para os shows Red Hot Chili Peppers, que retornará ao Brasil em novembro de 2023 com sua turnê mundial de estádios. As vendas on-line começam às 10 horas e às 12 horas, os ingressos estarão disponíveis nas bilheterias oficiais. Na noite de terça (14), os fãs da banda começaram a fazer fila na frente da Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches, em Curitiba, onde os ingressos físicos serão disponibilizados em Curitiba neste primeiro dia de vendas. Com cadeiras de praia, marmitas e muita alegria, eles estava preparados para a maratona até o meio-dia.

Serão cinco shows no país, começando no dia 04 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos – Engenhão; dia 07 de novembro na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília; no dia 10 de novembro em São Paulo, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Morumbi; no dia 13 de novembro em Curitiba, no Estádio Couto Pereira; e no dia 16 de novembro em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. No Brasil, a turnê é apresentada pelo Banco BRB e a realização é da Live Nation Brasil.

Os shows apresentarão as músicas favoritas dos fãs, bem como as canções dos álbuns mais recentes do grupo, “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen”, lançados consecutivamente em 2022. Ambos os álbuns foram produzidos pelo colaborador de longa data e confidente criativo Rick Rubin.

Continuando a conquistar o público através das gerações, a banda fez uma série de shows esgotados em todo o Reino Unido/UE no ano passado, incluindo duas noites no London Stadium. “Um touchdown europeu marcante das lendas da Califórnia” – CLASH. O grupo iniciou a turnê mundial em junho de 2022, e já passou por Europa, Estados Unidos e Austrália

Fotos: Ana Carolina Kowalski

Para mais informações sobre a banda, a turnê e os ingressos, visite https://redhotchilipeppers.com.

RED HOT CHILI PEPPERS

CURITIBA

Data: 13 de novembro de 2023 (segunda-feira)

Abertura dos Portões: 15h

Horário Red Hot Chili Peppers: 21h

Local: Estádio Couto Pereira

Endereço: Endereço: Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória – Curitiba

Ingressos: a partir de R$ 195,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 16 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS:

PISTA PREMIUM – R$ 475,00 meia-entrada e R$ 950,00 inteira

CADEIRA PRO TORK – R$ 345,00 meia-entrada e R$ 690,00 inteira

CADEIRA SOCIAL INFERIOR – R$ 320,00 meia-entrada e R$ 640,00 inteira

PISTA – R$ 280,00 meia-entrada e R$ 560,00 inteira

ARQUIBANCADA – R$ 195,00 meia-entrada e R$ 390,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Nos dias 13, 14 e 15/março: Pedreira Paulo Leminski

R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR, 82130-010

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

13 e 14/03 (MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS): Exclusivo para clientes Cartão BRB. Atendimento a partir do meio-dia.

15/03: Venda para público geral. Atendimento a partir do meio-dia

Após essa data – MEDIANTE DISPONIBILIDADE: Terça a sábado das 10h às 17h

A partir de 16/março:

Estádio Major Antônio Couto Pereira

Bilheteria 2 do estádio – Ao lado da entrada da administração

Endereço: Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória – Curitiba

Não há funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.