(Divulgação)

Os fãs curitibanos da banda Rebeldes, que fará show em São Paulo e Rio de Janeiro neste ano, estão inconformados com a falta de uma apresentação deles em Curitiba. Tanto que estão organizando uma manifestação para pedir a presença de Alfonso Herrera, Anahí, Cristian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce Maria e Maite Perroni na capital paranaense. Será às 16 horas do próximo sábado, 4 de fevereiro, no Jardim Botânico.

Reprodução Instagram

O RDB é um grupo vocal mexicano de música pop criado a partir da telenovela mexicana Rebelde, exibida entre 2004 e 2006. O grupo é tido como o grupo de maior êxito do pop mexicano e da América Latina. O RBD vendeu mais de 50 milhões de discos ao redor do mundo. O grupo foi lançado em 30 de setembro de 2004 e encerrou as atividades em 10 de março de 2009, após o lançamento de seu último álbum de estúdio, Para Olvidarte de Mi.

Em Curitiba o grupo de apresentou em 5 de outubro de 2006, na Arena do Athletico, com a chegados dos fãs uma semana antes do show. O sucesso foi tanto que até a prefeitura de Curitiba entrou na campanha do RBD em Curitiba, com uma postagem feita nesta sexta-feira, 27 de janeiro, data do início da venda dos ingressos para os shows agendados no Brasil.

Ninguém solta a mão de ninguém! @RBD_oficial cade?? pic.twitter.com/7KIGPchVdZ — Prefs de Curitiba (@Curitiba_PMC) January 26, 2023

Os shows serão em novembro. Sucesso no começo dos anos 2000, o grupo mexicano vai fazer três shows no Brasil da turnê “Soy Rebelde Tour”.

17 de novembro (sexta) – São Paulo – Allianz Parque

18 de novembro (sábado) – São Paulo – Allianz Parque (NOVA DATA)

19 de novembro (domingo) – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Os valores variam entre R$ 210 e R$ 850 em São Paulo, e R$ 195 e R$ 850, no Rio de Janeiro.