Reprodução Instagram

Após estrear no comando do programa The Voice Brasil no ano passado, Fátima Bernardes foi confirmada como nova apresentadora do The Voice Kids. Ela irá substituir Márcio Garcia que estava à frente da atração.

O anúncio foi feito na noite do sábado, 25, durante o programa Altas Horas.

Em entrevista a Serginho Groisman, Fátima celebrou a novidade: “Estou muito feliz de saber que este processo está chegando de novo. O visual da noite já foi voltado a ter um tipo de apresentação mais de festa para o público, e agora é de tarde, com criança, e fico imaginando o que vamos preparar para este momento. Mas estou muito feliz mesmo.”

A competição musical tem estreia prevista para abril.

O reality irá ocupar o horário do Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, atualmente no ar, aos domingos.

As gravações do reality show devem começar até o fim de março.

O time de jurados deve continuar o mesmo em relação ao ano passado, com Carlinhos Brown, Michel Teló e a dupla Maiara e Maraisa.