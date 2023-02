Rogério Krieger: músico foi um dos primeiros integrantes da Camerata. Foto: Divulgação

A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e o Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac) lamentam a morte do violinista e compositor paranaense Rogério Krieger, aos 61 anos. O músico de projeção nacional tinha 60 anos e foi um dos primeiros integrantes da Camerata Antiqua de Curitiba.

Krieger nasceu em Curitiba e ao longo de sua rica trajetória atuou profissionalmente em vários conjuntos de câmara e sinfônicos, no Brasil e no exterior. Em Portugal, foi professor de violino concursado no Conservatório de Música do Porto e regente da Orquestra Juvenil Pedroso.

“O talento de Rogério Krieger foi significativo para o início da Camerata Antiqua de Curitiba, ele deixa um legado admirável. Lamento profundamente a perda precoce desse grande compositor curitibano”, diz a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro.

As obras de Krieger foram divulgadas em vários países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Bulgária, Turquia, Polônia, Costa Rica e Angola.

Em 2009, com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, editou sua composição Sinfonia Triunfal – O triunfo do Espírito sobre a matéria, obra para grande orquestra. Em 2011, ganhou o prêmio Funarte de composição clássica, na categoria máxima, com a obra Tocata Sinfônica.

Nascido em uma família de músicos, teve suas primeiras aulas com o avô, maestro Aldo Krieger, que foi aluno de Heitor Villa-Lobos. O tio Edino Krieger foi um dos maiores compositores brasileiros e faleceu no ano passado.