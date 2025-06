Férias no MON (Foto: Jacqueline Prado)

O Museu Oscar Niemayer (MON), no Centro Cívico de Curitiba, divulgou sua programação para o mês de julho. A atividades iniciam no dia 13 e seguem até o dia 25, e o público-alvo são bebês, crianças e adolescentes.

Durante as atividades, os participantes poderão experimentar pintura, colagem, desenho, fotografia, modelagem e conhecer melhor a exposição em cartaz no Olho do MON. “Re-Selvagem”, da artista francesa Eva Jospin, reúne uma floresta reinventada, que convida o público a mergulhar nessa experiência única, pela primeira vez no Brasil.

Veja a programação:

ATELIÊS DE CRIAÇÃO

Pintura com tinta guache

Atividade aberta das 11h às 15h30 (acessível em Libras das 13h30 às 15h30)

13 julho

Local: Vão livre do MON

Público-alvo: pessoas com mais de 3 anos

Número de vagas: a atividade atende 60 pessoas simultaneamente.

Participação: gratuita

Desenho

Atividade aberta das 11h às 15h30 (acessível em Libras das 13h30 às 15h30)

16 julho

Local: Espaço de Oficinas | Subsolo do MON

Público-alvo: pessoas com mais de 3 anos

Número de vagas: a atividade atende 60 pessoas simultaneamente

Participação: gratuita

Colagem

Atividade aberta das 11h às 15h30 (acessível em Libras das 13h30 às 15h30)

23 julho

Local: Espaço de Oficinas | Subsolo do MON

Público-alvo: pessoas com mais de 3 anos

Número de vagas: a atividade atende 60 pessoas simultaneamente

Participação: gratuita

Ateliê para bebes: Voando para dentro do amarelo

10h às 12h (entrada permitida até 11h)

20 julho

Local: Salão de Eventos

Público-alvo: bebês de 12 a 36 meses com a presença de um adulto

Número de vagas: 50 bebês

Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-Oficina-Bebes-Jul25

Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de um adulto e uma criança.

MEDIAÇÃO

“Re-Selvagem”, de Eva Jospin

15h

17, 24 e 25 julho

Local: Olho

Público-alvo: pessoas com mais de 10 anos

Número de vagas: 20

Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-Visitas-Mediadas-Jul25

Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de um adulto e uma criança.

Visita mediada em Libras

15h

22 julho

Local: Chão de Vidro

Público-alvo: pessoas surdas com mais de 14 anos

Número de vagas: 20

Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-Visita-Libras-Jul25

Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de uma pessoa com 14 anos ou mais.

OFICINAS

Investigando sombras

Sessão 1: 10h30 | Sessão 2: 14h30 (acessível em libras)

17 julho

Local: Espaço de Oficinas | Subsolo do MON

Público-alvo: pessoas com mais de 3 anos

Número de vagas: 20

Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-Investigando-Sombras-Jul25

Obs.: O valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de um adulto e uma criança.

Arte em Movimento – O ver no teatro e o corpo no cinema

Sessão 1: 10h | Sessão 2: 14h (acessível em Libras)

18 julho

Local: Salão de Eventos

Público-alvo: pessoas com mais de 14 anos

Número de vagas: 20

Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-Arte-em-Movimento-Jul25

Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de uma pessoa com 14 anos ou mais.

Personagens em argila

Sessão 1: 10h30 | Sessão 2: 14h30 (acessível em Libras)

24 julho

Local: Espaço de Oficinas | Subsolo do MON

Público-alvo: pessoas de 7 a 13 anos

Número de vagas: 20

Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-Personagens-em-argila-Jul25

Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de um adulto e uma criança.

Fotografando reflexos

Sessão 1: 10h30 | Sessão 2: 14h30 (acessível em Libras)

25 julho

Local: Espaço de Oficinas | Subsolo do MON

Público-alvo: pessoas de 7 a 13 anos

Número de vagas: 20

Link para inscrição: https://bit.ly/FeriasMON-Fotografando-Reflexos-Jul25

Obs.: o valor já inclui o acesso ao Museu, ou seja, você não precisa comprar os ingressos separadamente. O ingresso dá direito à entrada de um adulto e uma criança.

ATENÇÃO: o valor de cada atividade (R$ 60), é válido para uma criança acompanhada de um adulto. Com exceção para a visita mediada em Libras, que custa R$ 30, e a oficina Arte em Movimento – O ver no teatro e o corpo no cinema, que é válida para uma pessoa com 14 anos ou mais.

Ateliês de Criação são gratuitos.

Em todas as atividades o ingresso de acesso ao MON já está incluso no valor.