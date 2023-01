Foto: Vinicius Grosbelli

Começo de ano é tempo de procurar atividade para a garotada que está de férias. E foi pensando nisso que o Vale da Música, festival permanente de música instrumental apresentado pelo Bradesco e com realização da Futura Fonte em parceria com a DC Set Group, preparou uma programação especial para toda a família. De 8 a 14 de janeiro, crianças a partir de 4 anos poderão participar de 11 oficinas, que acontecerão no palco de um dos mais famosos teatros do Brasil, a Ópera de Arame.

Entre a programação, oficinas de fotografia, mandala sonora, pintura de cerâmica, dedoche, música corporal, pintura em tela, mágica, circo, hip hop, teatro, entre outras. “A ideia é disponibilizar atividades artísticas e culturais para crianças e adolescentes, integrando-os ao espaço da Ópera e proporcionando um mês de muitas atividades no espaço”, conta Alana Alboitt, gerente de marketing da Futura Fonte.

De cunho pedagógico, as oficinas fazem parte da Exposição “O Curso das Coisas”, apresentado pelo Ministério do Turismo Bradesco, Ebanx e Empalux com realização de Futura Fonte em parceria com a Dc Set, e inaugurou em dezembro no espaço, propondo uma experiência sensorial para os visitantes. Todas as atividades estarão abertas para o público visitante, e possuem uma média de 1 hora e 30 minutos de duração. Para participar, não há custo das oficinas; a entrada para o parque já contempla toda a programação do espaço. Algumas oficinas possuem número máximo de participantes, por isso, quem quiser garantir sua vaga pode entrar em contato com a produção do espaço através da conta do Instagram: festivalvaledamusica.

E para os adultos? Nada?

Para os adultos tudo. Além de poderem levar seus pequenos para curtir uma programação diferenciada durante o mês de janeiro, pais, adultos e responsáveis poderão conferir as três exposições que acontecem no espaço. A primeira delas é a mostra “Do Ritmo ao Algoritmo”, que reconta a história da música e traz 15 painéis gigantes, deixando o espaço ainda mais belo. A exposição resgata a trajetória musical mundial através do olhar dos artistas e ilustradores curitibanos Clayton Jr., Caio Zero e Fernanda Bornacin. Promovida pela Lei de Incentivo à Cultura, apresentada pelo Ministério do Turismo, Ebanx e Empalux, e realizada pela Futura Fonte em parceria com a DC Set, a mostra é feita em tecidos com mais de 10 metros de altura, pendurados no alto do teatro, que ficarão expostos até o final do ano.

Exposição “O Curso das Coisas”

A outra exposição é o Ciclo de exposições “Afetos Urbanos e Cidades Possíveis”, que desde o início de 2022 vem reunindo artistas locais contemporâneos e traz olhares diversos sobre a cidade de Curitiba. Organizada por ciclos, a mostra vem lançando luz para o olhar da produção jovem e contemporânea expresso na fotografia, nas artes digital e urbana. Exposta no segundo andar do teatro, a mostra é uma excelente oportunidade para um novo ponto de vista do teatro. Por fim, os amantes de arte poderão visitar a exposição “O Curso das Coisas”, que possibilita uma reflexão sobre a relação entre natureza e arte, em que doze artistas participam com obras que vão da fotografia ao vídeo e instalações e performances. As obras percorrem a trilha do teatro, proporcionando uma experiência sensorial para os visitantes.

Para finalizar, o Palco Flutuante no lago da Ópera de Arame ainda tem uma programação de muita música instrumental com jazz, blues, samba e MPB . Durante o mês de janeiro o local abre todos os dias, das 10h às 18h. Para saber mais sobre a programação musical, basta acompanhar o perfil @festivalvaledamusica nas redes sociais.

Programação completa Férias no Vale – Oficinas

08/01

15h – Oficina de olhar fotográfico com Amanda Lavorato – para toda a família.

10/01

14h – Oficina Mandala Sonora

15h30 – Oficina de pintura de cerâmica com Virgínia Bilobran – de 4 a 12 anos- máximo 20 participantes

11/01

14h – Oficina de Dedoche

15h30 – Oficina de Música Corporal com Andrezza Prodóssimo – a partir de 6 anos.

12/01

14h – Oficina de pintura em tela com Virgínia Bilobran – de 4 a 12 anos. Máximo 20 participantes.

15h30 – Oficina de Mágica com Mago Niko – a partir de 9 anos.

13/01

14h – Mural coletivo com Virgínia Bilobran – de 4 a 12 anos.

15h30 – Oficina de Circo: tecidos e acrobacias de solo- de 7 a 14 anos.

14/01

14h – Oficina de Hip Hop para toda família com Flávia.

15h30 – Oficina de Teatro Participativo com Franklin Albuquerque- de 5 a 12 anos.

Serviço:

Valor para entrada no Vale da Música: R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia-entrada. O benefício é válido para pessoas que estejam dentro da lei da meia-entrada, crianças de até 12 anos e para moradores de Curitiba e região metropolitana, que precisam levar um comprovante de residência para obter o desconto. Às quartas-feiras, moradores de Curitiba que comprovarem residência têm entrada gratuita (exceto feriados).

Endereço: Rua João Gava, 970 — Abranches.

Mais informações: festivalvaledamusica

Bradesco e a cultura

Com centenas de projetos patrocinados anualmente, o Bradesco acredita que a cultura é um agente transformador da sociedade. O banco apoia iniciativas que contribuem para a sustentabilidade de manifestações culturais que acontecem de norte a sul do País, reforçando o seu compromisso com a democratização da arte. São eventos regionais, feiras, exposições, centros culturais, orquestras, musicais e muitos outros, além do naming rights do Teatro Bradesco, em São Paulo.

Sobre a Futura Fonte

Proponente do Vale da Música, a Futura Fonte é especializada em iniciativas que fazem da cultura um instrumento de formação e valorização do indivíduo. O grupo realiza eventos e também atua de forma constante na promoção de ações de responsabilidade social conectadas à música, como a associação com a ONG internacional Playing For Change. No Parque das Pedreiras é um dos parceiros da DC Set Eventos na realização de eventos culturais no complexo.

Sobre a DC Set Group

Fundada em 1979, a DC Set Group reúne empresas e iniciativas ligadas à cultura e esporte em oito verticais de negócio. O grupo atua como um hub de inovação em entretenimento, sendo uma das pioneiras em gestão de talentos, festivais de música e shows internacionais, além da realização de exposições e espetáculos artísticos; palestras e conferências; gestão de espaços; produção de conteúdo e organização de ligas e competições esportivas