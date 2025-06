Oficinas no Memorial Paranista (Foto: Divulgação)

As férias de julho chegaram, e o Memorial Paranista preparou uma programação para quem deseja aproveitar o tempo livre com oficinas artísticas. As atividades são para os públicos infantil e 60+.

No total, sete oficinas serão ministradas entre os dias 5 e 27 de julho. As técnicas usadas vão do concreto à colagem, com destaque para o workshop inspirado nas obras de Poty Lazzarotto.

Oficinas em diferentes formatos

No dia 12 de julho, a oficina gratuita Videoarte e videoinstalação na América Latina apresenta o papel do vídeo nas artes visuais desde os anos 1960. A atividade será realizada no Teatro Cleon Jacques, das 14h às 17h, com orientação das artistas Cândida Monte e Milla Jung.

As crianças também terão espaço para criar durante as férias. No dia 15 de julho, a oficina Animais Fantásticos – esculpindo a imaginação propõe a construção de criaturas inventadas com argilas coloridas. Serão duas sessões gratuitas, às 10h e às 14h, com 25 vagas cada.

A programação infantil se expande para a Regional CIC nos dias 18 e 19 de julho, quando o projeto Memorial na Vila leva uma oficina de escultura ao Teatro da Vila. A atividade, voltada para crianças de 4 a 12 anos, oferece uma experiência lúdica com técnicas de modelagem.

Programação para o público 60+

Nos dias 19 e 20 de julho, o Memorial Paranista recebe o Circuito Cultural Germânico, em parceria com o grupo Alte Heimat. A programação celebra os 60 anos do grupo com palestras, oficinas de dança e apresentações culturais que destacam o legado da imigração germânica no Brasil. As atividades acontecem das 10h30 às 18h, com entrada gratuita.

Já no dia 22 de julho, a atenção se volta ao público 60+ com a oficina Diário da memória – guardando lembranças, que propõe a criação de diários personalizados a partir de colagens e objetos afetivos. A atividade acontece das 14h às 18h e oferece 20 vagas.

A programação se encerra com a oficina Introdução à confecção de máscaras teatrais, que marca o aniversário do Teatro Cleon Jacques. A atividade será realizada em dois sábados consecutivos, nos dias 26 de julho e 2 de agosto, e oferece uma experiência que une artes visuais e cênicas. A oficina é voltada para participantes a partir de 16 anos.

Serviço

Férias de julho no Memorial Paranista

De 5 a 27 de julho de 2025

R. Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço

Atividades gratuitas e pagas

Inscreva-se aqui⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠