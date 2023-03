Uma festa de 15 anos está repercutindo nas redes sociais devido ao glamour da celebração, que ocorreu no luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, realizada no último sábado, 11, todos os 13 salões do hotel cinco estrelas foram usados.

O evento contou, ainda, com muitas apresentações ao vivo. A line-up incluiu nomes como Ivete Sangalo, Xamã, L7NONN, Dennis DJ, Filipe Ret e Vintage Culture.

A festa foi organizada por grandes profissionais de evento, como o cerimonialista Roberto Cohen e a decoradora Patricia Vaks. Nas redes sociais, internautas reagem com um misto de indignação e bom humor ao que chamam de “festival de 15 anos”.