A noite desta quarta-feira, 25, no Big Brother Brasil 23 foi marcada pela primeira festa do líder. Larissa e Bruna ganharam uma celebração com tema Novela de Época e Baile Funk. Conversas sobre estratégias de jogo e flerte entre Ricardo e Sarah Aline marcaram a madrugada no reality show da Globo. Além disso, os participantes do Quarto Secreto ouviram uma conversa de um aliado que os decepcionou.

Confira o resumo da festa do BBB 23

Gabriel tenta fugir do paredão

Após todas as polêmicas e conflitos em que Gabriel se envolveu dentro da casa na primeira semana do programa, o brother usou o momento da festa para interagir com outros participantes. Mais do que isso, o ex-casa de vidro teve conversas estratégicas para tentar fugir do paredão. Em um papo com Cézar e Cristian, ele pediu pra não ser indicado ao paredão: “se você for líder, não me bota [no paredão] pelo líder. Pra eu ter a chance do bate e volta. Me dá uma chance da gente se aproximar. Ninguém do meu grupo vai me dar nem o anjo” No mesmo papo, ele afirmou que Fred está manipulando os dois grupos da casa”.

Flerte entre Ricardo e Sarah

Logo no início da festa, Ricardo dançou com Tina. Mais para o final da festa, ele conversou por muito tempo com Sarah Aline. Os dois trocaram carícias, mas o flerte com a psicóloga também não avançou. “Lá fora sim, eu te beijo pra c******. Lá fora você dá em cima de mim”, disse.

Gabriel e Bruna se reaproximam e Larissa tenta impedir

Em um certo momento da festa, Bruna tentou se reaproximar de Gabriel e iniciou uma conversa. Porém, logo foi censurada por Larissa, que a puxou discretamente para o lado. Posteriormente, a atriz desabafou com Paula que não gostou da atitude da amiga. “A Larissa vem e puxa. Não deixa eu me aproximar do Gabriel. Fica falando: ‘Não é pra você se aproximar, não é pra falar'”, reclamou.

No quarto secreto, brothers se decepcionam com aliado

No quarto secreto, Fred e Marília usaram o card para ouvir a conversa entre Gabriel, Cristian e Cezar. O enfermeiro falou mal de Domitila e isso chocou os participantes que assistiam o papo. “Tem planta no meu grupo e tem planta no seu grupo. Se as plantas forem, tudo certo. Tipo a Domitila… Não aguento mais essa mulher”, disse Cezar.