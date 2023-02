Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Jovem Dionísio, banda curitibana que estourou para todo o Brasil no último ano com o sucesso do hit “Acorda Pedrinho”, decidiu encerrar a turnê do seu primeiro disco de uma forma bem diferente. Os músicos vão se despedir de seus conterrâneos – pelo menos por ora, e encerrar a “Acorda Pedrinho Tour”, não só com um show, mas com um festival musical repleto de convidados. O BALACO vai acontecer no dia 01 de abril, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba (PR), e os ingressos já estão disponíveis.

