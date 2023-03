O maior festival dedicado ao Dia Mundial do Rock do Paraná, o Festival Crossroads – Dia Mundial do Rock, que recentemente anunciou a data oficial de realização, informa agora o local inédito que receberá as centenas de atrações, a serem divulgadas, na edição 2023.

O evento, que ocorre no dia 15 de julho, e ocupará o local mais icônico para o rock n’ roll em Curitiba, a Pedreira Paulo Leminski, além de outro marco cultural da capital, a Ópera de Arame. Serão mais de 15 horas de evento, e cerca de 40 atrações divididas em 6 palcos (ao ar livre e cobertos). O layout inédito do festival está sendo planejado com foco na experiência musical de cada palco e também no conforto para a circulação do público.

