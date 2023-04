Divulgação

Segunda edição do Saci acontece em julho, em Curitiba, e vai apresentar conteúdos voltados para crianças e adolescentes com mostra competitiva para curtas, média e/ ou longa metragens

A segunda edição do festival Semana de Animação e Cinema Infantil – Saci já tem data marcada: entre os dias 13 e 23 de julho, Curitiba (PR) será a capital do cinema infanto-juvenil. A mostra acontecerá no Museu Oscar Niemeyer, mas os filmes também estarão disponíveis em plataforma digital, para todo território nacional.

“Nosso objetivo é trazer diversidade cultural para o público infanto-juvenil, oferecendo um repertório que dificilmente pais e filhos teriam acesso. São dez dias de diversão e reflexão sobre os temas apresentados pelos filmes”, resume um dos idealizadores do projeto, o produtor cultural Rafael Perry. “Reunimos produções de diversas partes do mundo para divertir, encantar e ampliar a bagagem cultural dos nossos futuros cidadãos”.

A mostra competitiva é destinada a produtores audiovisuais nacionais e internacionais, que tenham conteúdo cinematográfico de curta, média e/ou longa metragem, documentário ou ficção. As produções devem ser destinadas a crianças e adolescentes e não precisam ser inéditas. A inscrição é gratuita para produções nacionais pelo site do evento www.saci.art.br até 1º de maio Para as produções internacionais, a inscrição deve ser feita pela plataforma www.festhome.com no mesmo período. O resultado será divulgado no dia 30 de junho, no site do festival (https://www.saci.art.br).

Nesta edição, a curadoria será feita pelas especialistas Célia Catunda, Isabela Silveira e Marília Hughes Guerreiro. Os filmes selecionados concorrerão a prêmios e poderão ganhar versões dubladas e com acessibilidade (libras, LSE e audiodescrição). “Os melhores filmes de cada categoria serão premiados a partir de votação de um júri oficial e também do público. Também vamos promover conversas com os criadores e o público, ampliando ainda mais a experiência das crianças e dos adolescentes com a arte”, explica Isadora Flores, co-idealizadora do projeto.

Para participar, os filmes devem ter classificação indicativa “livre”, em conformidade com o guia de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça do Brasil. Todos os detalhes para inscrição estão disponíveis no edital do projeto, no site do festival (https://www.saci.art.br).

O Saci é realizado pela Infinitoo e Isadora Flores Produção Cultural. O evento é realizado pela Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura e Governo Federal. É patrocinado pela Oregon, apoiado pela Aços Continente e conta com a colaboração da Grasp. Também tem o apoio institucional do Museu Oscar Niemeyer (MON), Institut Français, Aliança Francesa e Embaixada da França no Brasil.