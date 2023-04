O filme Firebrand, de Karim Aïnouz, foi anunciado nesta quinta-feira, 13, como participante da competição oficial do Festival de Cannes. O longa, estrelado por Jude Law e Alicia Vikander, conta a história do casamento entre o rei inglês Henry VIII e sua sexta e última noiva, Catherine Parr.

O Brasil ainda estará presente em outras competições do festival: o longa A Flor do Buriti, do português João Salaviza e da brasileira Renée Nader Messora, participa da seleção oficial da mostra Un Certain Regard. O filme apresenta uma história de resistência do povo Krahô. Também Kléber Mendonça Filho estará presente no festival com a exibição especial (fora de competição) de Retratos Fantasmas.

Karim Aïnouz já teve outras participações em Cannes: em 2019, foi o vencedor na mostra Un Certain Regard com A Vida Invisível; em 2011, disputou o Queer Palm com O Abismo Prateado, e, em 2002, disputou com Madame Satã, novamente em Un Certain Regard.

Com o roteiro de Jessica Ashworth e Henrietta Ashworth, da série Killing Eve, a história de Firebrand se concentra na personalidade de Catherine Parr, mostrando suas angústias, medos, religiosidade e seus terrores. “Muito se sabe sobre o reinado tirânico de Henrique VIII, e sobre aqueles que morreram em suas mãos, mas meu foco aqui é uma mulher que não só conseguiu sobreviver, mas também prosperar e conquistar”, disse Aïnouz, quando começou a rodar o filme.

O Brasil só conquistou a Palma de Ouro em Cannes em 1962, com O Pagador de Promessa, de Anselmo Duarte. A última vez que o País disputou o prêmio principal foi em 2019, com Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, que levou prêmio do júri.

Os anúncios foram feitos pelo diretor do festival, Thierry Fremaux, que confirmou ainda outras exibições que não competem a prêmios dos filmes Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, The Idol, de Sam Levinson, Cobweb, de Kim Jee-woon, e Indiana Jones e a Relíquia do Destino, de James Mangold.

Wes Anderson, Hirokazu Kore-eda, Wim Wenders, Ken Loach, Todd Haynes e Marco Bellochio, concorrerão à Palma de Ouro na 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que acontece entre 16 e 27 de maio. Veja a lista completa da competição oficial, que tem a inédita presença de seis diretoras na disputa:

Club Zero, Jessica Hausner

The Zone of Interest, Jonathan Glazer

Fallen Leaves, Aki Kaurismaki

Four Daughters, Kaouther Ben Hania

Asteroid City, Wes Anderson

Anatomie d’Une Chute, Justine Triet

Monster, Hiokazu Kore-eda

Il Sol dell’Avvenire, Nanni Moretti

La Chimera, Alice Rohrwacher

L’Eté Dernier, Catherine Breillat

La Passion De Dodin Bouffant, Tran Anh Hung

About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan

May December, Todd Haynes

Rapito, Marco Bellocchio

Firebrand, Karim Ainouz

The Old Oak, Ken Loach

Banel et Adama, Ramata-Toulaye Sy