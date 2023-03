Montagem do espetáculo ‘O Tempo e a Sala’, do autor alemão Botho Strauss: dias 28 e 29 de março de 2023, no Teatro Guairinha (Franklin de Freitas)

O retorno do Fringe e o fim das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 que atingiram as edições de 2020 a 2022, fazem com que o 31° Festival de Teatro de Curitiba tenha expectativa de público recorde. O festival começa no dia 27 de março e vai até 9 de abril.

