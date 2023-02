Divulgação

Com mais de 350 atrações, o Festival de Curitiba divulga a programação oficial das mostras teatrais, eventos e programas culturais que acontecem entre os dias 27 de março e 9 de abril.

Com nova curadoria, a 31ª edição do FTC contempla estreias nacionais, espetáculos premiados, peças internacionais e a volta do Fringe, além de dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performance e gastronomia. Os ingressos estarão à venda a partir desta terça-feira (14) no site oficial www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física no Shopping Mueller (Piso L3). “Nesta edição mantemos nosso mote de ‘Festival para Todos’, com uma programação que possibilita arte e entretenimento para todos os tipos de públicos, de forma acessível e diversificada, em diferentes pontos da cidade”, explica o diretor do Festival de Curitiba, Leandro Knopfholz.

