FOTO: Vogue em cena na peça “Fome”, apresentada no ano passado, no Festival de Curitiba. Crédito: Annelize Tozetto

Referência no teatro em Curitiba, Vogue estará no Festival de Curitiba com uma montagem de “Sonho de uma Noite de Verão”, na qual propõe uma celebração à vida – uma espécie de catarse para quem enfrenta um câncer há cerca de 3 anos. Nesta entrevista, ele também avalia a evolução do teatro em Curitiba: “Hoje nos olham com respeito”

